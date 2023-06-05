人民网北京6月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，日前，水利部召开水文化工作推进会，总结近年来水文化建设经验，部署下一阶段水文化工作，加快推进水利系统水文化建设。

水文化是建设社会主义文化强国的重要组成部分，是中华优秀传统文化的重要传承，是人民群众对水利事业新期待的重要内容，也是推动新阶段水利高质量发展的应有之义。

会议指出，水利部党组将水文化建设摆上重要议事日程，高位推动、系统谋划，研究出台一系列制度文件，深化水文化研究，开展水利遗产调查保护，大力宣传推广水文化，推进水文化建设不断取得新进展新成效。

会议要求，要持续深入学习贯彻党的二十大精神，锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，紧紧围绕治水实践，着力提升水文化建设质量和水平。

一要加强组织领导，明确责任机构、责任人，逐步形成完善的制度保障体系。二要凝练升华治水实践经验，繁荣发展新时代治水文化。三要牢牢把握社会主义先进文化前进方向，加快落实水文化建设各项重点任务。四要打造一批集产、学、研、用于一体的文化产业链，推动水文化事业和水文化产业高质量发展。五要加强水文化系统研究，深入挖掘革命水文化以及红旗渠精神等新中国治水事业中蕴含的文化内涵、文化意义。六要拓宽水文化宣传教育渠道，丰富传播形式，传播中华治水智慧、治水经验，提升中国水文化的影响力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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