贾少谦：海信正式把汽车电子定为第二增长曲线之一
2023年06月05日10:04 | 来源：环球网
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原标题：贾少谦：海信正式把汽车电子定为第二增长曲线之一
“基于此前的技术积累，海信已悄然进入到汽车电子这个领域”。近日，海信集团董事长、总裁贾少谦透露，目前海信持续在B2B多元化道路上进行转型，在收购日本三电控股公司两周年之际，已将汽车电子定为第二增长曲线之一。
贾少谦表示，凭借长期积累的数字技术，人工智能技术和大数据领域的技术，海信已悄然进入汽车电子领域，实现了智慧驾驶、车路协同、智慧驾驶舱技术和汽车压缩机、汽车空调系统的有效结合。
据了解，近年来，海信除了发展高端家电产业之外，积极拓展布局精准医疗、智能交通、智慧城市、光通信等B2B领域，不断从家电企业向科技企业转型。对新兴产业拓展的基因以及多年来在智能交通、显示技术、空调产业的技术深耕和产业基础，让海信自然而然进行了汽车电子产业的布局。
根据媒体此前报道，2021年5月底，海信集团旗下海信家电完成对日本三电控股株式会社的收购，持有其约75%的表决权，正式成为三电控股的控股股东。2022年7月，三电美国公司获得全球头部新能源汽车制造商5年订单，9月，海信与蔚来汽车签署全面战略合作框架协议，双方在新能源汽车产业相关领域（包括车用空调、整车热管理系统、智能交通、车路协同、新型显示及多媒体技术产品等）、海外市场拓展、家电产品集采等领域开展多产业、全方位的战略合作。
(责编：董童、李源)
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