刘昕宇

新华社维也纳6月4日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日在奥地利首都维也纳举行第35次部长级会议，决定将2024年原油总产量目标调整为日均4046万桶。

欧佩克在会后发表声明说，该决定旨在维持石油市场稳定，为市场提供长期指导。

在去年10月初的第33次部长级会议上，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”宣布自2022年11月起在同年8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶，调整至日均4185.6万桶。今年4月初，“欧佩克+”宣布自今年5月至年底在以上减产决定的基础上额外自愿减产日均166万桶。

“欧佩克+”今年4月的意外减产消息曾刺激国际油价显著上涨，但在市场对全球经济前景担忧情绪和高通胀、许多主要经济体央行收紧货币政策等多重利空因素影响下，油价此后走弱。伦敦布伦特原油期货价格从4月初的每桶85美元左右，下跌至近一周的每桶70美元上方。纽约原油期货价格也呈现相似走势。

据悉，欧佩克与非欧佩克产油国第36次部长级会议将于今年11月举行。但主要产油国表示，将在必要时临时召开部长级会议，以应对原油市场变化。

(责编：杨光宇、牛镛)

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