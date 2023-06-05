原标题：奇瑞集团将推出20+款鲲鹏C-DM车型，全面迈入电混黄金时代

新一轮技术革命下，全面新能源化，迎接“双碳”时代，实现绿色发展，是奇瑞作为中国汽车自主品牌的责任和使命。6月2日，“科技 进化——鲲鹏超性能电混C-DM专用发动机及变速箱下线仪式”在芜湖举行。这是继今年4 月新能源之夜，奇瑞发布鲲鹏超级性能电混C-DM之后，再次在新能源赛道上迈出坚实的一步，标志着奇瑞全面跨入电混性能新纪元。

近年来，中国新能源汽车产业发展驶入快车道。2023年一季度，新能源汽车销量158.6万辆，同比增长26.2%，市占率达到26.1%。其中，插电式混合动力车型累计销售43.3万辆，同比增长74.1%，增速强劲。奇瑞集团以打造绿色低碳、智能美好的出行体验为己任，转型升级，为中国汽车产业高质量发展贡献奇瑞力量。

扛鼎自主研发 迈向混动黄金时代

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新能源汽车发展趋势势不可当。抓住技术创新，就抓住了决胜新能源汽车发展的关键。奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃表示，“自主创新”一直是奇瑞实现科技进化的“源动力”。在“瑶光2025”战略引领下，奇瑞不断夯实15大技术赛道，快速落地新能源战略发展“组合拳”。目前，四大乘用车品牌奇瑞、星途、捷途、iCAR正全面加速新能源化、智能化。面向新赛道，奇瑞不断构建技术领先优势，现已形成燃油动力、混动动力、纯电动力，氢动力四大动力技术路线，强势开启奇瑞新能源征程。

鲲鹏超性能电混C-DM凝聚了奇瑞混动技术18年的积累，是混动技术领域的卓越成就，也是奇瑞集团全面迈向新能源化转型的重要技术支持。超级混动专用发动机和变速箱的量产下线，标志着奇瑞第三代混动科技的正式应用落地，将进一步夯实奇瑞在混动领域的技术优势，带领奇瑞迈向混动黄金时代。

两大组合发布 引领混动行业革命

电混技术具有可油可电、超长续航、经济节能等优势，已成为新能源行业的重要技术路线之一。奇瑞始终以构建高性能混动为目标，历经18年混动技术积累、三代技术迭代，致力于成为混动赛道领跑者。

奇瑞汽车股份有限公司总经理助理、奇瑞动力系统技术中心执行总监古春山对第三代混动科技进行了全方位的解读，他表示，鲲鹏超性能电混C-DM融合了奇瑞在多个技术领域的领先实力，进行了全方位创新突破。其以“热效率＞44.5%、综合续航1400+km、百公里油耗4.2L、百公里加速4.26s”等优势性能，颠覆用户对电混产品的认知与期待。

鲲鹏超性能电混C-DM由混动专用发动机、混动专用变速箱、混动专用电池管理系统构成，本次下线的第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机及三挡超级电混DHT、无级超级电混DHT，正是“混动三大件”的重要组成部分。作为国内超级混动技术的先发代表，奇瑞第三代混动科技重磅推出2大黄金CP组合，致力打造“全域高性能、持续高节能”的卓越电混产品，为用户带来美好的出行体验。

动力澎湃，快人一步。第五代ACTECO 1.5TGDI高效发动机搭配3挡超级电混DHT组合模式，是混动领域重大创新。作为鲲鹏超性能电混C-DM的动力“核芯”，第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机，其最大功率达115kW，最大扭矩达220N·m；三挡超级电混DHT更实现了技术与动力性的突破，在“双电机驱动+3挡DHT”模式的赋能下，其最高传动效率>97.6%，轮端输出扭矩>4000N·m，电驱动平均速率>90%，为用户带来强劲动力体验的同时，也带来换挡无卡顿的驾感。

不仅如此，该组合更是拥有全速段强劲的动力输出，百公里加速仅4.26s，极限时速达到240km/h，能在起步、加速、行驶等用车场景中给予用户极致性能的混动驾驶体验。面对市内通勤的拥堵情况，从30 km/h加速到70 km/h仅需3s，不仅跟车不掉队，超车也更轻松；在畅快奔跑的高速场景，从90 km/h加速到120km/h也只需3.6s，一路行驶更安全，尽享畅快前行。

而另一大黄金CP组合注重为用户带来平顺高效、超低能耗的使用体验，该组合由第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机和全新研发的无极超级电混DHT构成，是传统混动技术再突破，开启“以电为主、以油为辅”的出行体验，高效创造极致性能。

无极超级电混DHT拥有E-CVT无感变速，实现平顺静音，驾驶感受媲美纯电。驱动电机/发电机最高转速达16000转，电机最高效率98%（行业平均为97%），综合续航 1400+km，为用户提供超低能耗的优选配置。

此外，第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机具备六大核心科技，使其最大热效率大于44.5%，百公里亏电油耗可低至4.2L，让极致的节油、减排成为了可能。不仅如此，鲲鹏超性能电混C-DM还可实现超级闪充，18分钟可最高补能至80%，一杯手冲咖啡的时间即可再出发；同时，综合续航超过1400+公里，长途出行0焦虑，彻底打消了用户的里程焦虑，让用户自由应对不同出行。

三大品牌齐发力 加速实现全面混动化

在鲲鹏超性能电混C-DM的加持下，奇瑞、星途、捷途三大品牌将全面混动化，到2024年，奇瑞集团将推出20款以上C-DM车型，开启奇瑞在新能源时代的奔跑“加速度”。

艾瑞泽8C-DM作为奇瑞品牌首搭鲲鹏超性能电混C-DM的车型，将于2023年4季度上市。预计到2025年，奇瑞品牌将带来10余款 C-DM车型，以实现产品的全面新能源化。

而已于2023年4月上海车展亮相的瑶光C-DM，随着第三代混动科技正式量产，预计于今年4季度上市，这也标志着星途品牌全面混动化的开启。预计到2025年，星途将带来4款混动车型，实现燃油车型全面混动化。

此外，捷途汽车也开启了全面混动化，捷途旅行者等新品以及现有产品都将同步推出混动产品，到2024年实现全面新能源化。其中，捷途旅行者混动版车型将搭载奇瑞鲲鹏超性能电混C-DM技术，预计到2024年捷途将有6款车型搭载此项技术，加速拓展混动产品矩阵，拥抱新能源时代转型。

(责编：董童、李源)

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