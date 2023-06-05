原标题：滴滴等多家机构联合发布《2023数字出行助力零碳交通》报告

在6月5日世界环境日之际，由交通运输部科学研究院、滴滴发展研究院、中环联合认证中心、商道纵横联合编制的《2023数字出行助力零碳交通》研究报告（简称《报告》）发布，探索数字平台如何在交通领域低碳转型与绿色发展方面发挥引领作用。

网约车电动化转型推动城市交通出行低碳转型

二十大报告指出：“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。推进智能交通和绿色交通融合发展是实现交通运输行业高质量发展的必由之路，也是在交通领域乃至全社会范围内达成“双碳”目标的重要构成。概括而言，交通出行零碳转型节能降碳潜力大、带动影响范围广，是做好“双碳”工作的主战场之一。

《报告》研究发现，交通工具电动化、资源利用高效化、出行结构低碳化、电力来源绿色化、交通体系数智化是推动城市交通出行低碳转型的五个关键着力点。

以交通工具电动化为例，推动交通工具电动化进而实现道路交通的减碳降污，被视作交通零碳转型的关键路径之一。而从公共服务用车和出租车切入，从而对私人汽车消费领域的电动化产生带动，也是实现全社会电动化转型的可行路径。

《报告》显示，截至2022年底，在滴滴平台注册的纯电动汽车已经超过200万辆。2022年下半年，滴滴平台网约车月运营里程中纯电动汽车的里程占比攀升至50%以上，高于社会车辆的平均电动化水平，也大幅领先于欧美市场。可以说，网约车电动化转型在推动城市交通出行低碳转型中起到了积极作用。

此外，为了能推动实现电力来源绿色化，小桔充电积极探索车网互动（V2G）技术，一方面希望未来能让车辆充上绿色电力，另一方面也可以通过需求侧响应助力我国新型电力系统建设。

“1+3”模式打造绿色出行新生态

作为数字出行平台的典型代表，滴滴一直致力于提升车辆共享率，推动合乘出行、慢行交通、智能交通发展，助力交通工具的电动化转型。通过科学量化、有效管理、积极带动和合理规划，努力同平台生态内的合作伙伴一起打造绿色出行新生态,助力交通乃至全社会低碳绿色发展。

《报告》显示，2022年滴滴通过电动网约车、拼车、顺风车、共享单车、共享电单车业务，共约助力城市减少二氧化碳排放338万吨，约相当于超2.8亿棵树一年的二氧化碳吸收量，或超200个奥林匹克森林公园一年的二氧化碳吸收量。

近年来，为了积极带动低碳行动，滴滴以数字化手段为依托，探索落地碳元气、拼车日、拼车环保激励计划、低碳家园多项碳普惠行动。其中“碳元气”产品已经在298个城市落地。

滴滴作为数字出行领域的重要参与者，在行业内率先提出了助力碳中和的“1+3”模式。其中，“1”是指通过模式创新，引领以共享出行为代表的低碳出行方式带来直接减碳效应；“3”是指三个带动上下游产业链的低碳绿色转型的“外溢效应”，包括以“反向定制”升级绿色交通工具，以“共建共享”普及绿色基础设施，以“科技赋能”搭建绿色交通体系。

未来，滴滴将秉承“让出行更美好”的初心，以“1+3”模式为方向指引，更好发挥数字出行平台在交通低碳转型方面的作用。

(责编：董童、李源)

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