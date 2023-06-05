人民网北京6月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，6月1日，载着巴西润滑油、海南椰子汁和矿泉水等货物的X9586次海铁联运班列从广西钦州港东站出发，开往四川成都城厢站。今年前5个月，西部陆海新通道海铁联运班列运输货物35万标箱，同比增长12%。

重庆生产的跨境电商生活日用品通过西部陆海新通道班列运抵广西钦州港，再通过海运发往印度加尔各答港，最终销往不丹；陕西生产的橡胶轮胎通过西部陆海新通道班列经钦州港转海运，销往印尼雅加达等地……如今，西部陆海新通道海铁联运班列运输货物品类已增至900余种。

从开行之初的1条线路拓展至辐射我国17省份、通达全球119个国家和地区的393个港口，西部陆海新通道海铁联运越来越便捷，让“一带一路”沿线国家和地区共享发展红利。今年以来，西部陆海新通道海铁联运进一步提速，仅131天货运量就突破30万标箱，比去年提前15天。

中国铁路南宁局集团有限公司紧抓粮食市场回暖契机，深入港口、铁路专用线及周边企业营销走访，实现班列在管内“三港”联动发运；积极深化路港企合作，用好价格政策，顺利开发平坝、南宁南粮食新项目；落实班列货源日盯控、周分析、月总结制度，吸引适箱货源“散改集”运输，及时根据企业发运需求优化调整班列价格、项目到站、品名等，推动沿海地区石英砂、广东地区瓷砖等货物上量。

面对持续攀升的运输需求，南宁局集团公司还协调中铁联集组织火车、汽车“错峰作业”，提高集装箱作业效率；优化广西沿海铁路维修养护作业组织和运输组织，进一步提高班列运输效率。

(责编：王连香、吕骞)

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