人民网记者 罗知之

学思用贯通，才能学懂弄通、入脑入心；知信行统一，才算学深悟透、学以致用。当前，全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。为推动主题教育扎实开展，即日起，人民网推出“学思用 知信行”主题访谈，生动展现中央和国家机关、中央企业开展主题教育的工作进展和实际成效。

近日，中国农业发展银行党委组织部（人力资源部）部长（总经理）、党支部书记邵建红，中国农业发展银行乡村振兴部党支部书记、总经理李国虎，中国农业发展银行机关党委常务副书记、党支部书记孙建星做客人民网，围绕开展主题教育结合单位实践，向广大网友分享了学习感悟和经验做法。

多形式多渠道多层级 让理论学习入脑入心

7天时间举办读书班，沉下心学、静下心思、潜下心悟；

原原本本、反复研读8种学习材料，运用立场观点方法结合工作悟；

4本必读书目一篇不落、一字不落，真正做到了读原著、学原文、悟原理……

知之而后信之，信之而后行之。目前，农发行总行机关共有45个基层党组织，在职党员1366人。据邵建红介绍，农发行党委专门设立了理论学习推进组，制定了专项推进方案，对主题教育理论学习作了全过程安排，真正实现贯穿始终，组建了9个巡回指导组进行严督实导，目的就是要通过主题教育让理论学习真正入脑入心。

——多形式学习。农发行党委安排集中研讨，开展分组讨论，邀请专家辅导讲课。总行党委共开展“首议题”学习19次。农发行党委书记钱文挥率先在全行讲主题教育专题党课，其他党委成员分别在联系行、分管条线、所在支部等讲专题党课。各基层党支部创新学习形式，创新学习方式，有的开展微党课活动，使“小课堂”发挥“大作用”。

——多渠道研讨。农发行总行党委读书班开展3次集中研讨、6次分组研讨，中心组学习研讨7次，对重要讲话和重要指示批示精神及时跟进学习研讨。

——多层级覆盖。针对农发行离退休干部员工较多的实际，专门制定了农发行离退休干部主题教育实施方案。与在职人员同部署、同推进、同落实，为离退休党员统一制定读书班、理论学习、送学上门、专题党课等工作计划。

“乡村振兴部党支部作为总行高质量发展推进组的成员单位，紧紧围绕主题教育要求和支部履职重点，明确任务目标、制定专门举措、按周进行督办，确保各项指标任务扎实推进，用高质量发展成果检验主题教育成效。”李国虎表示，要坚持“从政治上看、从职责上落”。

“这次主题教育抓得更深、要求更高，收获也更大。是原原本本、逐字逐句最彻底的一次学习；是边学习、边检视最深入的一次学习；也是定计划、抓落实最有力的一次学习。”孙建星说。

突出“准”“实”“深” 真查真抓真改见实效

学思悟践强信念，知行合一勇担当。开展主题教育在查找问题、解决问题过程中，怎样才能做到真查、真抓、真改？邵建红从3个维度介绍了农发行的重点工作。

“这次主题教育的一个鲜明特点就是以问题为导向。对此，农发行专门成立了检视整改工作推进组，制定专项实施方案，对照中央提出的6个方面突出问题，动真碰硬、真抓实改。”邵建红说。

查摆问题突出了一个“准”字。据介绍，农发行系统梳理调研发现的问题、推动发展遇到的问题、群众反映强烈的问题，以刀刃向内的精神抓实自我检视，总行党委检视出问题28个，制定了整改措施140项；各参学单位检视出问题382个。

针对支持高标准农田建设投融资模式创新力度不够的问题，农发行及时跟进，多措并举，抓好落实。例如，农发行把信贷支持高标准农田建设列为重点调研课题，将支持高标准农田投融资模式创新力度不够列为专项整治问题，出台专项整治方案，研究制定了9条有力的整治措施。此外，农发行还与中央第39指导组一同前往黑龙江、吉林两省开展联合调研，与金融同业就支持高标准农田建设课题展开联合交流研讨，找出务实管用的办法措施推动见行见效。

数据显示，今年1—7月，农发行累计投放农地贷款2272亿元，同比多放392亿元，累计支持高标准农田建设等耕地保护与质量提升面积超3800万亩；截至7月末，农地贷款余额超过7000亿元，较年初增加1900亿元。

问题整改突出了一个“实”字。坚持真改实改，截至8月末，总行党委28个问题完成整改26个，完成阶段性目标2个；其他各参学单位382个问题完成整改366个，完成阶段性目标16个。

邵建红举例，人力资源部党支部对照中央修订的《推进领导干部能上能下规定》查摆了“推进能上能下的体制机制还不健全”的问题，进一步细化出43种具体情形，确定了4个方面研判渠道，使干部下之有据、下得服气。

专项整治排查突出一个“深”字。针对政绩观、基层治理、行事作风等方面存在的问题，扎实开展排查整治。

“当下改”“长久立”相结合 建章立制做好“后半篇文章”

“当下改”与“长久立”二者辩证统一、密不可分，坚持长短结合、改立并举，方能精准答题、长治长效。

邵建红表示，人力资源部党支部坚持“管当前”与“利长远”相结合，突出3个特点推进建章立制。

首先，坚持聚焦主责、服务发展。将干部选用、人才队伍建设、薪酬绩效管理、教育培训等主责主业融入建章立制工作中，确定建章立制重点任务。

其次，坚持目标导向、问题导向。着眼农发行“十四五”发展规划和人才强行工程目标，完善人才队伍建设制度，把研究制定人才库管理办法、领军人才库管理实施细则和职称管理办法作为工作重点，年底前开展首批“领军人才”评选和经济、会计高级职称评审。

第三，坚持问计基层、广纳意见。注重发现总结基层的好做法好经验，广泛征求省、市、县三级行和总行相关部门的意见建议。

在乡村振兴部党支部，围绕服务“千万工程”，由行领导带队，支部7个党小组14名干部员工先后参与，深入7省市实地调研，走访浙江余村等地，形成了调研报告、典型案例、工作意见3项成果，并从改革创新、重点业务、支撑保障等方面在全系统部署开展十大专项行动。同时，围绕落实党的二十大报告关于“巩固拓展脱贫攻坚成果”“人与自然和谐共生”等要求，新出台支持国家乡村振兴重点帮扶县7条差异化政策、支持国储林建设11条政策、支持清洁能源发展14条措施，初步解决了基层急难愁盼的政策供给问题。

“乡村振兴部党支部始终把建章立制作为推动长效整改的重要手段，主题教育以来已出台各类政策制度3份，今年以来已印发10份。”李国虎介绍道。

孙建星表示，通过开展主题教育，农发行总行机关广大党员干部进一步增强了服务国家战略和“三农”发展的责任感和使命感，更加坚定了走好“两个维护”的第一方阵和贯彻落实党中央决策部署的“最先一公里”的决心，为实现农业农村现代化、建设农业强国贡献农业政策性银行力量。

“学思用 知信行”主题访谈系列：

工信部：以主题教育新成效为业务发展赋能赋智赋力

科技部：高质量开展主题教育 有力推动科技改革发展

中国石化：以主题教育新成效彰显国企担当作为新风貌

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经