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六部门联合印发《城市标准化行动方案》 助力提升城市高质量发展水平

2023年10月07日11:08 | 来源：人民网
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人民网北京10月7日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入贯彻党的二十大精神，落实《国家标准化发展纲要》，充分发挥标准化对城市发展的支撑引领作用，近日，国家标准化管理委员会、工业和信息化部、民政部、生态环境部、住房城乡建设部、应急管理部六部门联合印发《城市标准化行动方案》（以下简称《行动方案》）。

《行动方案》提出，到2027年，城市高质量发展标准体系基本建成，在城市可持续发展、新型城镇化建设、智慧城市、公共服务、城市治理、应急管理、绿色低碳、生态环境、文化服务、基础设施等领域制修订国家标准、行业标准150项以上。城市全域标准化引领带动作用显著增强，与5个以上省份开展城市标准化省部合作，发布30个以上城市标准化典型案例。城市标准化国际影响力持续提升，积极参与制定一批城市可持续发展、智慧城市领域国际标准，举办城市标准化高端论坛，定期发布城市标准化发展白皮书，持续推进城市间标准化国际交流与合作。城市标准化工作联动机制初步形成，形成城市标准化工作部、省、市三级联动机制，建设城市标准化联席机制，搭建城市标准化工作协同平台、经验分享平台、国际合作平台。

《行动方案》部署了16项重点任务，提出了组织实施的有关措施。一方面，聚焦加快建设城市高质量发展标准体系，明确了城市可持续发展、区域协调发展、智慧城市、城市政务服务、基层治理、城市经济发展、基本公共服务、城市安全风险应急保障、生态环境、城乡文化保护与创新服务、城市公共设施管理与服务、新型城镇化标准化建设等12个领域，标准制修订重点任务。另一方面，聚焦系统推进城市标准化工作，部署了深入开展城市标准化试点建设、城市标准化国际合作、打造城市标准化经验交流合作平台、探索开展重点领域标准化专项行动等标准化重点工作。

据介绍，《行动方案》的印发，将进一步夯实城市高质量发展的标准基础，加强标准在城市全域的推广应用，为助力提升城市高质量发展水平，加快推进城市治理体系和能力现代化提供标准化工作支撑。

(责编：杨曦、高雷)
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