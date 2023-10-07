人民网北京10月7日电 （记者王震）据中国工业经济联合会消息，由国家制造强国建设战略咨询委员会指导，中国工业经济联合会联合十大全国性行业联合会（协会）、国际组织、研究机构、主流媒体等共同主办的2023年（第五届）全球工业互联网大会暨工业互联网融合创新应用·行业推广行动案例发布大会（以下简称大会）将于10月12日至13日在浙江桐乡举办。

据悉，本届大会主题为“聚焦工业数字化转型 助力新型工业化发展”，重点邀请政府领导、院士专家、国际组织相关负责人以及等知名企业代表，共同解读工业发展机遇。

大会期间将发布《2023工业互联网融合创新应用报告》和全国首个“工业数字化转型评价综合指数”。同时，聚焦工业互联网融合创新应用案例发布，遴选出100个行业应用优秀案例、年度十大典型案例及区域数字化典型案例，并围绕工业互联网融合创新应用优秀案例内容进行全面展示。

(责编：王震、高雷)

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