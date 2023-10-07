近日，一架由加利斯航空执飞的全货机8S5913航班顺利落地青岛胶东国际机场，标志着日日顺供应链“青岛-法兰克福”国际全货运包机顺利完成首航，并进入试运行阶段。

本次首航由日日顺供应链作为包机商，协同广州黄埔物流、玛邦物流、加利斯航空公司等生态资源方共同完成，是日日顺供应链的首条国际全货运包机航线。正式运行后，每周将开行三个班次，班均货运量约达120吨。其中，出港货物以机械配件、电子产品等电商货为主，进港货物则以三文鱼等生鲜产品为主。

据悉，日日顺供应链近年来持续深耕跨境场景，全面提升自身国际供应链管理服务水平。目前，该供应链已经开通了超过1000条海运航线、70条铁路线路、1500条空运线路，服务可触达约580个境外港口、近180个境外国家。依托丰富的国际物流网络，同时整合全球知名船公司、铁路平台公司、航空公司、订舱代理公司、货运车队、仓库堆场、海岸关口等行业生态资源，供应链能够根据家电、原材料、汽车配件、冷链生鲜等不同行业客户需求，设计并提供“端到端”国际供应链管理解决方案。在为客户提供解决方案的过程中，供应链也在积极提升服务能力并创新服务模式。在关务管理方面，供应链通过了海关AEO高级认证，并借助自主搭建的智慧关务系统，助力货主企业安全合规运营，保障进出口产品通关顺畅。

“本次‘青岛-法兰克福’国际全货运包机航线的开通，将进一步提升青岛与法兰克福两地的互联互通水平，助力中欧货物流通、经贸合作的畅通度及便捷度提速增量。以日日顺供应链为代表的本土企业充分利用青岛的区位优势，不断提升自身国际供应链管理服务能力，在拓展业务范围的同时，也将助力行业打造更高水平的国际供应链管理体系，进而加速全球贸易流通。”日日顺相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经