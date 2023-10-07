原标题：蒙牛MSCI ESG评级升至AA

日前，国际权威指数机构——摩根士丹利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，简称“MSCI”）公布了蒙牛乳业最新的ESG（Environmental，Social and Governance，即环境、社会和公司治理）评级结果。基于在ESG方面的优异表现，蒙牛成为中国取得“AA”评级的综合型乳制品企业，为行业最高等级，也处于全球77家参评企业的ESG领导者之列。这意味着近年来蒙牛加速绿色低碳发展、践行企业社会责任的绩效获得了资本市场的高度认可。

值得注意的是，蒙牛自2021年以来连续3年实现MSCI评级提升。2021年，蒙牛制定了覆盖环境、社会、管治的GREEN可持续发展战略及2050 年实现全产业链碳中和的应对气候变化战略。2023年，蒙牛提出了“绿色领先”目标，即到2030年，将带动合作牧场减碳100万吨，碳排放强度达到行业最佳水平；所有牧场100%绿色循环，改善100万亩土壤健康；把旗下所有工厂改建成绿色工厂，实现50%可再生清洁能源利用；全供应链森林零砍伐，持续引领自身行业的绿色可持续转型。

长期以来，蒙牛积极承担社会、环境责任，高度重视企业的可持续发展：通过粪污循环管理系统、清洁能源技术等创新手段，有效降低牧场端碳排放；通过数智化让效率更高、消耗更少，让减碳变得更容易；通过供应链管理，减少了因大宗商品采购造成的毁林损失和碳排放。

近年来，蒙牛在可持续发展领域管理和成绩的不断提升，多次获得国内外权威机构的认可。2023年，蒙牛连续3年蝉联恒生可持续发展企业指数成分股，位列国资委“央企ESG·先锋100指数”第三名，入选标普全球发布首期《可持续发展年鉴（中国版）》，并被标普全球评为“行业最佳进步企业”。

未来，蒙牛将全面推进GREEN可持续发展战略，努力实现全面绿色领先目标，并携手产业链生态圈一同“守护人类和地球共同健康”，以更可持续的发展，为全社会创造更大的价值。

(责编：董童、李源)

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