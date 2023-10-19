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乡村行·看振兴系列报道

玉米丰收满目“金”

2023年10月19日14:10 | 来源：人民网
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金秋时节，河南省安阳市内黄县农民趁天气晴好晾晒玉米。刘肖坤摄
金秋时节，河南省安阳市内黄县农民趁天气晴好晾晒玉米。刘肖坤摄
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人民网北京10月19日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋粮收获已过七成，秋冬种有序推进。

分作物看，大豆收获过八成，玉米、中稻过七成。分地区看，东北地区秋粮收获近七成，黄淮海地区近八成，西北地区过七成，长江中下游和华南西南地区过六成。全国冬小麦播种完成意向面积的两成，冬油菜播种完成意向面积的四成。

金秋时节，豫北平原铺金缀绿。行走在河南省安阳市内黄县玉米种植田，田间地头遍地金黄，联合收割机在田间来回穿梭，一派丰收的喜人景象。据悉，今年河南省秋粮面积继续稳定在7600万亩以上，其中，玉米面积稳定在5700万亩以上，水稻面积达到910万亩，大豆面积570万亩，红薯面积320万亩。

临近霜降，河南秋粮收获也进入收尾阶段。数据显示，截至10月16日，全省秋作物已收获11321万亩，占种植面积的95.1%。

秋收连着秋种，河南作为粮食生产和加工大省，小麦产量占全国四分之一强。截至目前，全省已腾茬面积8719万亩，整地3750万亩，小麦已播种543万亩。

(责编：乔业琼、吕骞)分享让更多人看到

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