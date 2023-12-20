原标题：工商银行数字普惠产品经营快贷焕新升级

工商银行认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，深刻把握国有大行功能定位和职责使命，牢牢扛起金融服务的政治责任，切实发挥好服务实体经济的主力军作用，加快数字化转型步伐，推动数字普惠业务实现跨越式发展。从2020年到2022年，工商银行普惠金融业务连续三年增幅超过40%。截至今年11月末，业务规模已超2.1万亿元、有贷户超130万户。

凡益之道，与时偕行。工商银行持续加大资源投入，推动服务下沉，紧扣小微企业、个体工商户、农业经营主体等融资需求，近期推出数字普惠产品经营快贷焕新升级，创新开放申请、一键出额、自主提额、提款灵活的线上信用贷款融资服务，助力巩固和增强经济回升向好态势，服务实体经济高质量发展。

服务覆盖更广，开放申请打造新模式。为进一步扩大普惠服务覆盖面，让广大个体工商户、农户、新市民等重点客群更好地体验数字普惠服务，产品通过多形式强弱身份认证新模式，支持未在工行开户的客户申请贷款，得到额度后再申请开户，友好适配更多小微经营主体。

服务体验更优，一键出额提供新方案。积极提升数字普惠产品易用性与可得性，通过系统多维数据分析，根据客户申请实时测算额度，融合各类场景提供最优融资解决新方案，实现线上一键出额，避免客户在不同贷款产品中反复计算权衡，贷款办理流程更加高效省心。

服务力度更大，自主提额实现新跃升。打通数据信息壁垒，支持更全面、更客观的客户画像，产品体验与支持力度实现新跃升。客户可以一次性授权多元场景数据，系统自动匹配数据提供最优融资额度；也可以授权单一场景数据，根据额度测算结果，自主选择补充数据申请提额。

服务场景更多，提款灵活汇聚新动能。从客户融资需求出发，把握小微企业经营特点，创新推出人企共享额度，同时支持个人或企业名义提款，满足多样需求。针对小额紧急资金周转需求，可通过全线上方式优先提款，汇聚新动能全方位支持客户经营发展。

舵稳当奋辑，风劲好扬帆。工商银行将深入践行金融工作政治性、人民性，当好服务实体经济的主力军，进一步推动数字普惠“焕新品、换新颜、唤新客”，让“精准、流畅、聪明”数字普惠服务走近千行百业、千家万户。

(责编：董童、杨迪)

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