12月12日，第六届人民网内容科技创业大赛复赛成功举办。共有近60个来自人工智能（AIGC）、大数据应用、元宇宙、物联网及其他新兴技术产业应用的优质项目参赛，经过激烈角逐，30家企业获得大赛总决赛的“入场券”。

在现场，参赛企业带来了汽车自动驾驶、AI健康、建筑业智能安全、智慧法律服务、元宇宙社交等多个领域的优质创新项目。参与路演的选手既有创业新秀，也有资深的连续创业者，还有将科研成果转化为高新企业的科学团队。近60个参赛项目展现出各团队的创新风采，呈现了一场精彩的内容科技“科创盛宴”。其中AI健康采用大模型、混合架构等技术致力于解决当前多数人群的亚健康问题；元宇宙社交空间则是通过人工智能技术为用户提供了一个超越五感的沉浸式体验空间，有望开创文旅新赛道。这些项目在技术创新点、内容创意、发展前景、市场机会、应用领域等都具有较强竞争力，从众多项目中脱颖而出，晋级决赛。

由投资机构代表组成的复赛评审团从内容与科技融合、团队能力、商业模式、投资价值等多维度进行评审，并对公司未来的发展方向提出建议和指导。“本届复赛的项目体现了科技属性含量高、参赛团队水平高、产业化水平高的三大特点。”真成投资董事总经理杨晏慈在赛后点评中表示。万融投资常务副总经理李明也对项目进行评价时表示，本届大赛项目聚焦的技术热点丰富，有很多印象深刻，值得后续跟进的项目，建议赛后企业能够提供一些结构化信息，以便更有针对性地提供融资建议。

主办方人民网创业投资有限公司负责人表示，人民创投近年来积极发挥中央媒体连接广泛和投资机构深入产业的双重优势，支持创新型中小企业发展方面开展了一些探索，取得了一定成果。当前人民网内容科技创业大赛综合服务功能进一步强化，加之今年参赛企业的整体质量非常高，人民创投后续将通过创业辅导、资源对接、孵化落地、投融资服务等多种方式进行深度服务，以促进更多优质企业的发展。

(责编：董童、高雷)

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