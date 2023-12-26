立足专业发展 探索转型路径

本报记者 王 珂

近年来，华侨城集团立足文化、旅游、房地产、电子科技四大主业，坚持走专业化发展道路，树牢专业发展理念，努力创造更多优质产品和服务。

针对文化业务，华侨城拓宽发展思路，致力成为综合实力和品牌影响力行业领先的中国文化产业运营商；针对旅游业务，华侨城构建“两核三维多点”发展格局，积极创建具有全球影响力的世界一流旅游企业集团；针对房地产业务，华侨城稳健践行“一体两翼三功能”发展模式，奋力成为中国房地产行业的专业化开发商；针对电子科技业务，华侨城围绕“一轴两轮三驱动”发展框架，以科技创新赋能企业发展。

深化文旅融合，添彩美好生活。围绕高质量发展，华侨城坚持供给侧结构性改革，形成牵引文旅消费的新动力。深耕文旅产业38年，华侨城坚持“以文塑旅、以旅彰文”，创新推动资源融合利用、多元化建设融合载体，打造和运营管理了众多文旅综合体项目，致力于让文化更有活力，旅游更有魅力。佛山顺德欢乐海岸PLUS关注当地文化的提炼和升华，将龙舟、咏春、香云纱、广绣等当地传统文化巧妙融合于项目，开业以来深受广大消费者欢迎。今年1月至9月，华侨城集团文商旅板块共接待游客超1.14亿人次，与2022年同期相比增长71%。

专业人干专业事，多措并举稳经营。通过一系列专业化整合，华侨城主动探索转型路径、升级发展模式，成效显著：今年11月，华侨城在深圳首个纯安居型商品房项目东岸雅居开盘热销；聚焦创新攻坚，持续推动“康佳电子”向“康佳科技”转型升级，在Micro LED专利领域全球排名前列。近日，华侨城还瞄准岁末年初消费旺季，启动2024“华侨城团圆季”，推出品质人居置业优惠、“文旅商酒大餐”等活动，进一步激发消费潜能，助推消费市场热力持续提升。

发挥科技优势 助力企业成长

人民网记者 许维娜

小微企业是中国经济的重要组成部分，有助于促发展、稳就业、保民生。截至2023年9月底，全国登记在册个体工商户已达1.22亿户，占经营主体总量的67.3%。度小满时刻关注小微企业的发展，聚焦小微企业的融资需求，为小微企业提供精准的金融服务。度小满通过人工智能、大数据风控等前沿科技为小微企业构建更加精准的用户画像，助力小微企业降本增效。一直以来，度小满专注服务小微用户，多次启动“小微加油站”活动，为小微用户提供低息融资服务。

截至目前，度小满已累计为数千万小微企业主和个体工商户提供服务，其中七成是员工5人以下的小店，超过50%分布在四线及以下城市。

度小满还持续从小微企业的实际需求和难题出发，提供多元化的服务和支持。2023年9月5日，度小满与合作方共同发起“闪耀的小店”公益推广计划，运用融媒体手段帮助小微企业宣传推广，共同见证小微企业成长。截至目前，该推广计划已经进行了3个月，走过33座城市，帮助了近百家小店推广宣传和提升经营能力。

四川成都孙婉莹夫妇的汩汩农场，凭一条短视频就销售了3万元南瓜，农场视频的全网播放量达到了321万；上海叶晓锋夫妻经营的“乒乓小馄饨”同样因为一条探店视频，获得了630万的高播放量，让生意更加红火。除流量扶持外，“闪耀的小店”公益推广计划与创业导师携手，为近百名店主量身打造了一场“店铺运营的实战与实操培训课程”，解决经营中的难题，助力小店数字化转型。

度小满以深耕人工智能技术服务助力小微企业成长，彰显金融科技品牌的担当。未来， 度小满将继续秉承“以客户为中心”理念，持续发挥科技优势，一如既往陪伴在小微用户身边，帮助和见证他们成长，为民营经济的发展贡献力量。

拓展更多可能 满足大众需求

本报记者 刘诗瑶

近年来，全民健身、体育赛事和体育消费热潮持续，为本土体育品牌的发展带来了宝贵机遇。

作为一家历经20多年发展的企业，鸿星尔克始终坚持从消费者运动需求出发，以科技创新为驱动，不断推出技术水平高的产品，努力打造广大体育爱好者喜爱的国产运动品牌。

“为国民运动而生”，鸿星尔克始终坚持品牌初心。鸿星尔克以科技创新为引领，以服务超3000万跑者的专业数据为支撑，坚持“科技领跑”，专注运动科学研究，成立了通过专业认证的鞋服检测机构，携手国家级运动力学研究中心，以扎实的创新技术应用搭建企业发展壮大的坚实基础。

从实地调研到产品开发，再到深度融合跑步场景，鸿星尔克从消费者运动需求出发，实实在在做产品。马拉松竞速碳板跑鞋“芷境1.0”今年初一上市，便广受消费者好评。近期，鸿星尔克又推出公园跑鞋“奇弹5.0”，再度受到消费者青睐。在不断提升产品质量的基础上，鸿星尔克还努力提升服务，例如签约多家跑团，在多地举办训练营，为跑者提供从装备到训练的高质量服务。

鸿星尔克成立至今，认真践行绿色发展理念，通过采用新材料、新工艺和新技术，将化学物和生产过程给环境带来的影响尽可能降低；以数字化建设促进品牌升级，提升生产效率、仓储效率，减少碳排放；全面普及天然棉纱的使用，引入可降解聚酯纤维和可再生纤维等可自然降解材料于鞋服产品中；大量普及生物基材料、可回收材料，减少废料产生，节能降碳。

鸿星尔克正在探索更多可能，以产品提升消费者运动体验，以品牌提升中国智造影响力，以创新推动体育产业高质量发展。

融入文化元素 增添品牌魅力

本报记者 葛孟超

深耕建陶行业30年的冠珠瓷砖，通过建设数智化示范工厂，实现企业高质量转型升级。同时，以科技创新为驱动，传承中国陶瓷文化，为消费者提供高质量的陶瓷产品。

创新驱动，从“中国制造”到“中国智造”。冠珠瓷砖积极响应绿色低碳、自主创新的高质量发展要求，围绕“中国制造”向“中国智造”的升级目标，高标准建设中国建筑陶瓷绿色智能制造示范基地，先后完成了信息化、自动化、智能化3个阶段的跨越。

基于工业互联网平台，冠珠瓷砖以5G通信、大数据、AI人工智能、BI辅助决策等技术为“智造大脑”，智能化的生产流水线为“躯干”，覆盖生产、质检、市场等链条，高效保证冠珠瓷砖产品品质输出，在“对标世界一流，推动品牌高质量发展”方面取得成效。

冠珠瓷砖坚持讲好中国故事，以文创产品——“华”系列岩板增添中国品牌魅力。其中，冠珠华脉岩板创新性地将中华优秀传统文化元素融入设计，近两年来陆续推出“敦煌印象”“漫步巴蜀”等系列产品。同时，聚焦大空间装修需求，发挥技术优势，推出冠珠华珍岩板，产品秉承3∶2比例，推出1800×1200毫米规格，从天然石材纹理、景观地貌脉络提取设计灵感。冠珠“华”系列岩板彰显中国陶瓷文化之美，传递民族瓷砖品牌魅力，深受国内外消费者好评。

在服务层面，冠珠瓷砖以美好交付塑造品牌温度。近年来，冠珠瓷砖以“美好交付”为宗旨，通过“产品+设计+体验+服务+数字化”品牌运营模式，为客户提供“从工厂到家”的便捷体验。

把瓷砂土矿变成精美的瓷砖产品，冠珠瓷砖用匠心坚守时代担当，用科技创新焕发传统文化新活力，以优质产品讲好中华文化故事。

秉持自立自强 丰富用户体验

本报记者 贺林平

近日，vivo发布了X100系列手机，以卓越的创新技术应用，在多方面给用户带来全新体验，为用户提供国产高端移动智慧平台。

创新是科技企业提升竞争力的根本路径，优秀产品和创新科技是实现品牌高端化的基石。作为一家在通信行业奋战近30年的科技公司，vivo始终坚持以基础研发和用户导向型创新打造品牌。经过多年积淀，vivo在全球拥有超过5亿用户。

坚持自立自强，不断加大自主创新，从而拥有深厚的技术储备是vivo发展的密码。2018年，vivo成立AI研究院；2019年确立设计、影像、系统、性能四大长赛道，并持续投入；2021年，vivo成立专门机构，致力于中长期技术研发部署。目前，该公司研发人员占比达75%。

在芯片领域，vivo结合自研影像芯片能力，通过深入研究底层芯片技术、产业链协同研发、软硬件联合调校等技术手段，推出“蓝晶芯片技术栈”，实现芯片软硬件一体化设计，提供相较传统芯片更强大的性能体验。

在电池续航技术领域，vivo从电池硬件技术与软件方案等多个维度进行优化，推出“蓝海续航系统”。通过搭载多项创新技术打造蓝海电池，实现电池能量密度与快充之间的平衡，并通过优化操作系统，实现功耗降低、续航延长与快速补电等功能，进一步满足用户对手机续航能力的要求。

在人工智能领域，vivo发布自研通用大模型矩阵“蓝心大模型”，落地终端侧70亿参数大语言模型，以更强大的人工智能深入用户出行、学习、生活、工作等众多场景，为用户带来全新智慧体验。

在操作系统领域，vivo自主研发的全新智能操作系统“蓝河操作系统”，更智能、更流畅、更安全。搭载“蓝河操作系统”的产品，将为消费者带来全新的交互体验。

一直以来，vivo以智能终端和智慧服务为核心，致力于成为连接人与数字世界的桥梁。未来，vivo还将在AI、芯片、通信等技术上坚定投入、大力投入、长期投入，并通过智能手机的普及为用户带来更加智慧且贴心的体验。

坚持创新驱动 提升产品质量

靳 轩

10月9日，在第二十五届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛中，劲牌养生一号、毛铺草本年份酒12年分获“金奖”“银奖”。10月12日，在第十九届中国国际酒业博览会上，劲牌养生一号、毛铺草本年份酒12年双双获得“金奖”。

劲牌研究院保健酒技术部产品研发工程师、劲牌养生一号产品第一负责人黄秀华介绍，劲牌养生一号精选多味珍稀药材，并以15年陈酿老酒为基酒精酿而成。

毛铺草本年份酒8年、12年、15年系列产品，也是劲牌匠心之作。劲牌研究院草本白酒技术部负责人、毛铺草本年份酒产品第一责任人童国强介绍，毛铺草本年份酒系列产品不仅融合了清、浓、酱3种香型的真年份原酒，还添加了多味草本精华。

“草本”，是劲牌产品别具一格的源头。为找到好的草本原材料，劲牌与相关机构合作研发“中国劲酒指纹图谱研究”技术，又研发运用“中药科学提取技术”。如今，这两项技术已成为劲牌产品研发的核心竞争力。

毛铺草本年份酒2013年上市。此后，技术研发人员对重要草本原料苦荞提取物的生产工艺、理化性质、生物代谢、药理功能以及转化运用等方面进行深入研究，不断提升产品质量的稳定性。

近年来，劲牌与20余家科研院校（机构）在中药工程技术和质量控制、中药药理分析等领域开展多项科研攻关工作。截至目前，劲牌共有21项科技成果被认定达到“国际领先（先进）水平”，拥有110项国家授权发明专利，获得国家级、省部级科技进步奖21项。

3月1日，劲牌研究院专家实验室高级工程师刘源才荣获“中国酿酒大师”称号，这是中国酿酒行业人才最高荣誉之一。

劲牌公司副总裁、劲牌研究院院长杨强介绍，截至目前，公司开展的产品、工艺、质量和基础研究项目数量累计百余项，每年确保公司销售收入3%以上的资金用于科研创新。

9月，在劲牌公司一场报告会上，劲牌原副总裁夏振千总结劲牌70年发展经验时表示，科技是劲牌持续向前奔跑的引擎，劲牌始终坚持创新引领，坚定科技之路不动摇。

《 人民日报 》（ 2023年12月26日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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