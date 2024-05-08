原标题：九号公司董事长高禄峰受邀出席中法企业家委员会第六次会议

当地时间5月6日下午，中法企业家委员会第六次会议在巴黎闭幕。九号公司创始人兼董事长高禄峰受邀出席会议开幕式、企业家圆桌会及闭幕式，并与中法企业家就创新与产业合作、绿色经济与低碳转型、新兴技术与可持续发展等议题进行了深入交流。

据悉，本次大会由中国商务部，法国经济、财政及工业、数字主权部共同主办，中国机电产品进出口商会、法中委员会共同承办，旨在搭建两国企业交流平台，促进两国经贸合作。与九号公司共同出席大会的企业，还有中国银行、中国移动、中心通讯、华为等在各细分领域或全球市场，具备较大影响力的企业。

高禄峰表示，法国作为欧洲主要国家之一，也是公司全球化布局的重要市场，公司目前已在法国等欧洲国家拥有完善的市场、渠道等产业布局，同时，公司也在积极参与欧洲区域行业标准及相关政策法规的制定，进一步推动整个短交通和服务机器人产业的全球化发展。高禄峰强调，九号公司的愿景是“让创新短交通和机器人产品，服务全球10亿人”，这既需要我们把产品卖向全球，更需要我们与行业一道，通过对整个产业的技术创新升级，持续满足并挖掘新的用户需求，实现技术创新与应用创新的高度结合，并通过行业标准建设，不断把赛道做宽，实现更加长远的可持续发展。

事实上，作为一家全球化企业，欧洲一直是九号公司的大本营之一，并在法国、荷兰、德国、西班牙等主要欧洲国家设有分公司和办公室，以本地化经营策略，开展电动滑板车、电动平衡车、E-bike、智能割草机器人等产品在欧洲市场的销售及品牌建设。到目前，公司已经在全球范围内形成欧洲、美洲和亚太三大业务区域，旗下产品遍布全球100多个国家和地区，并在欧洲实现自主品牌电动滑板车市占率第一。

公司最新财报数据显示，2023年九号公司实现营收102.22亿元，其中境外收入达47.05%，公司电动滑板车和电动平衡车全球累计出货量也分别超过1200万台和400万台，并在欧洲、美洲等市场占据主要份额。

除了实现公司自身在全球化市场中的高质量增长，九号公司也在基于自身科创实力和全球市场影响力，推动整个产业的技术创新。旗下智能割草机器人搭载公司自主研发的EFLS精准融合定位系统，可实现厘米级的户外定位精度，无需人工布线，降低了家庭割草的运维成本，颠覆了以人工或布线为主，整体运维成本高的传统割草模式；同样，公司2019年入局的国内电动两轮车行业，凭借更懂用户的整车智能化理念，不到4年便实现超300万台出货量。

正是凭借在技术、市场、品牌等方面全球影响力，公司牵头制定了多项面向短交通及服务机器人等领域的国际或国家标准，有力推动了电动滑板车等短交通产品在多国合法上路。2023年，公司主导制定了我国首个电动滑板车国家标准——GB/T42825-2023《电动滑板车通用技术规范》，填补行业标准空白之际，也有力推动了我国电动滑板车产业的国际化发展。到目前，公司已主导或参与了超80项国内外技术标准，涉及电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、服务机器人、电池等多个技术领域。

(责编：曹淼、李源)

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