北盘江波光粼粼，静静流过云南宣威市。河道中，鱼儿悠闲畅游；河岸边，人们不时驻足观赏。如今，生态“美景”与“美食”火腿一道，成了国家乡村振兴重点帮扶县——宣威的靓丽名片。2021年以来，国家开发银行云南分行发放12.3亿元贷款，支持宣威市实施集垃圾污水处理、河道防洪清淤、海绵城市建设、水环境物联网等于一体的北盘江流域水环境综合整治工程。随着工程于去年底完工，宣威市北盘江流域水体主要污染物总量削减90%以上，有力改善了流域内25.8万群众的生产生活环境，为当地经济社会高质量发展注入了绿色动能。

民族要复兴，乡村必振兴。国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，学习运用“千万工程”经验，聚焦农业农村基础设施、东西部协作、生态保护修复等领域，加大对国家乡村振兴重点帮扶县和脱贫县的中长期信贷支持。“十四五”以来，已累计向重点帮扶县发放涉农贷款超过800亿元，向脱贫县发放涉农贷款超过4000亿元。

“我们加强总分行联动，强化统筹推动，在客户准入、资本金比例、审批授权、贷款定价、产品服务创新等方面给予优惠倾斜政策，有力支持重点帮扶县和脱贫县乡村全面振兴。”国开行乡村振兴部有关负责人介绍。

支持水、电、气、路、网等基础设施补短板，为乡村全面振兴提供“硬”支撑。今年“三月三”期间，广西河池市巴马瑶族自治县成了欢乐的海洋。这里举办的“瑶风壮韵三月三·传承巴马民族风”系列活动，吸引了众多国内外游客前来，嘹亮迷人的当地山歌、特色浓郁的少数民族风情让人流连忘返。“旅游热”背后是日益完善的交通基础设施网络。在国开行广西分行19.8亿元贷款支持下，巴马至田东高速公路建成通车，从巴马到南宁无需再绕行百色，行车时间节约近1个小时。“现在交通更方便，游客越来越多，商机也越来越多。”在当地经营民宿、旅游纪念品销售的商户已感受到明显变化。

因地制宜支持生活垃圾污水处理，助推人居环境提升。在贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县，国开行贵州分行提供2.6亿元贷款支持北门河再生水处理工程，新建两座3万吨/日级别的再生水处理厂，同时修整原有北门河排污管道，新建截污管9.7公里，治理河道6.8公里。据当地水务局工作人员介绍，这个项目采用地埋式建设技术，将污水处理厂“藏”在地下，地面空间将被用于建设开放式生态绿地公园。项目建成后，将显著改善北门河及下游水质，有效满足威宁县污水处理需求，并对保护草海湿地、锁黄仓湿地生态环境发挥积极作用，同步按下生态环境保护和人居环境整治“快进键”。

在做好融资服务的同时，国开行积极提供规划咨询等服务，助力提升内生发展动力。目前，国开行已为全部160个国家乡村振兴重点帮扶县编制了融资规划方案，为相关地区巩固拓展脱贫攻坚成果、提升基础设施水平、优化产业结构、保护生态环境、改善社会民生等重点工作提供科学规划建议和优质金融服务方案。

人才振兴是乡村振兴的基础。国开行坚持应贷尽贷，加大国家助学贷款服务力度，支持重点帮扶县和脱贫县家庭经济困难学生圆“大学梦”。同时，结合地方政府需求和意愿，向青海、四川、宁夏等省区重点帮扶县所在市州选派乡村振兴金融服务专员；为国开行定点帮扶县和对口支援县，以及新疆、西藏地区地方干部举办专题业务培训，凝聚银地合力，共促乡村全面振兴。

国开行乡村振兴部有关负责人表示，下一步，国开行将深入贯彻落实中央一号文件精神，聚焦主责主业，加强调查研究，持续加大普惠金融支持力度，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果、农业农村基础设施建设和涉及重点帮扶县、脱贫县的跨区域、跨流域重大基础设施项目，以高质量金融服务有力有效助推乡村全面振兴。

(责编：董童、李源)

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