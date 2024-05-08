本报记者 王 政

北京车展上，领克汽车展台人头攒动。

钟 钟摄

外国观众在北京车展广汽埃安展台参观。

王子牧摄

4月25日至5月4日举办的第十八届北京国际车展，创下了海外人员参展数量、新能源汽车参展台数的最高纪录，中国品牌车企展出的高端化、智能化、绿色化升级趋势，让参观者大开眼界。

新产品。东风汽车，展出业内首款突破2000公里超长续航的插电混动SUV；上汽智己，新车搭载超1000公里续航超快充半固态电池；宁德时代，推出全球首款1000公里续航4C超充磷酸铁锂电池。

新技术。极氪发布全球首个座舱空间利用率超80%的纯电动汽车架构，吉利银河推出全球首个“硬件、系统、生态、AI”四位一体的智能新能源架构，长安汽车发布基于全栈自研SDA（软件定义汽车）架构的首款新车。

新动能。10多个国产品牌的车型率先实现AI大模型上车；超过10个国产品牌新车搭载了智能辅助驾驶功能；华为发布的智驾系统，在无图智驾、全向防碰撞、全场景泊车等领域实现全维度升级。

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透过以“新时代·新汽车”为主题的北京国际车展，中国汽车产业呈现出哪些新趋势、新特征？记者进行了采访。

汽车业跨行业融合迈入新阶段

走进北京车展奇瑞汽车展台，一台硬朗又柔和、复古又前卫的“方盒子”SUV引人瞩目。这款即将于年内上市的纯电动越野车，主导其产品定义、内外饰造型的首席产品官却是智米科技创始人、首席执行官苏峻。

作为小米生态链企业，智米科技推出的空气净化器等智能生活电器在市场上广受欢迎。2021年，苏峻组建创业团队，启动造车项目。看中苏峻团队对年轻消费者需求的把握力、产品设计的创新力，奇瑞汽车与之开展合作，共同打造旗下新能源全新品牌iCAR。

如果说出身于互联网、信息通信行业的蔚来、小鹏、理想、零跑等造车新势力为汽车产业带来了全新的产品定义、用户思维和商业模式，华为高阶智驾与鸿蒙座舱的赋能推动新能源汽车行业智能化加速普及，那么，小米带来的智能手机、智能家电生态链与汽车生态链的融合，正推动汽车产业跨行业融合迈入新阶段。

去年4月，领克08车型搭载了基于手机操作系统开发的魅族车机系统。吉利汽车与魅族手机的这次跨界合作，受到消费者欢迎。此后，汽车品牌与手机品牌的联动越来越多。北京车展期间，吉利旗下极星品牌发布AI旗舰手机，中国一汽宣布与亿咖通科技合作研发汽车智能座舱，并共同打造红旗品牌高端手机。

本届车展，华为“朋友圈”持续扩容。以智选车模式与北汽联合打造的旗舰轿车享界S9首发亮相，岚图、猛士、深蓝等品牌也成为华为全新智驾品牌“乾崑”的首批合作伙伴。不同于之前的合作模式，广汽集团宣布旗下传祺品牌与华为开启联合创“新”计划，不仅聚焦智能人机交互，还包括智能底盘等多个领域。江汽集团与华为的全面战略合作，更是涵盖新能源汽车车型、平台技术开发与应用，智能电动部件应用与开发制造，新能源汽车充电网络建设与运营等领域。

中国市场为跨国公司带来新机遇

虚拟助理、沉浸式导航、覆盖城市和高速的全场景L2级高阶智能驾驶……本届车展，梅赛德斯—奔驰CLA级概念车搭载了全新的操作系统。据悉，该操作系统由奔驰中国研发团队与全球研发中心紧密协作开发。其中，中国研发团队主导开发的智能座舱和自动驾驶功能，可更好满足中国客户需求。

在智能座舱和智能驾驶领域与中国高科技企业开展合作的还有丰田汽车。最新发布的广汽丰田凯美瑞、赛那以及一汽丰田皇冠等车型，均搭载了与华为联合开发的智能语音系统。丰田汽车在车展期间还宣布与腾讯达成战略合作，借助腾讯提供的AI大模型、云计算、大数据等数字科技，加速推动“软件定义汽车”的进程。

大众汽车的布局则更为深入。投资10亿欧元在合肥成立大众汽车（中国）科技有限公司，投资24亿欧元与中国智能芯片企业地平线成立合资公司，投资约7亿欧元收购小鹏汽车4.99%股权，与智能操作系统产品和技术提供商中科创达在中国成立合资公司……大众汽车创新合作模式，快速搭建起覆盖智能电动汽车整车、架构、芯片与操作系统、充换电设施、动力电池、工业设计、智能网联等全产业链本土化研发生产能力。

“基于‘在中国，为中国’战略，集团进一步强化本土化决策，让产品100%地聚焦中国客户需求，通过本土研发，让产品和创新技术走向市场的进程提速。”大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德说，中国不仅是大众汽车的“第二故乡”，更是大众汽车的“健身房”。

合资企业进入“本土化2.0”时代

4月24日，合资企业首款长续航插电混动车型别克GL8插混版上市：综合续航达1370公里、搭载“L2+”级智能领航辅助驾驶……

“实现长续航插电式混合动力系统量产，不仅得益于通用汽车在插混技术上的深厚积累，更离不开中国首家合资专业汽车设计开发中心——泛亚汽车技术中心强大的本土研发实力。”上汽通用汽车总经理庄菁雄介绍，为实现全时域、全工况、全场景下的稳定动力输出和高效能量管理，泛亚的研发团队结合中国市场用车环境和特点，开发了“P1+P3”双电机串并联插混架构，还搭载了独创的“AI智控算法”。

对合资车企而言，之前的本土化，主要是进行全球车型的适应性验证、开发，打造本地化供应链、生产制造和销售服务体系。如今，在汽车产业智能化、电动化转型加快，尤其是中国正成为全球新能源汽车领跑者的当下，本土化正在被赋予更加全面、深刻的新内涵。

作为首家宣布中外双方联合研发电动化车型的合资品牌，长安马自达在北京车展上交出了第一份答卷：马自达EZ—6。零重力座椅、全景天幕、智舱与智驾解决方案，同时推出纯电与增程动力选项……由长安提供电动化、智能化技术，马自达主导设计、底盘操控调教、安全、品质的这款新能源轿车，既保留了马自达的“传统基因”，也更多考虑了中国消费者需求。

上汽大众“本土化2.0”时代首款车型途观L Pro亮相车展。新车采用了科大讯飞的语音交互系统、腾讯车载系统，搭载了上汽大众与大疆车载联合开发的智能辅助驾驶系统，可实现“L2+”级智能驾驶。

东风本田的本地化模式同样颇有新意。中控五连屏、电子外后视镜、AI智能语音助手、高阶智能驾驶系统……本届车展亮相的灵犀L量产车型，由东风本田年轻团队主导设计，基于全新纯电平台开发。

“本土化2.0”带来的变化不只是本地化研发、本地化供应链。贝瑞德表示，大众汽车在中国的智能电动化研发经验和成果，未来将反哺全球。现代汽车（中国）投资有限公司董事长、北京现代总经理吴益均则表示，北京现代已将“在中国，为中国”的本土化战略，升级为“在中国，为全球”。未来，北京现代将成为现代汽车全球出口基地，力争3年内出口量达10万台。

《 人民日报 》（ 2024年05月08日 18 版）

(责编：牛镛)

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