人民网记者 李栋

粮食安全是“国之大者”。今年《政府工作报告》明确将粮食产量1.3万亿斤以上作为发展主要预期目标之一。当前，全国各粮食产区压实责任，稳面积、提单产、强管理，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，用良田、良机、良法绘就出一幅“现代春耕图”，为夺取全年粮食丰收夯实基础。

良田夯实稳产“耕”基

保耕地，不仅要保数量，还要提质量。近年来，随着一系列扎实有力政策举措的落实、一系列务实有效机制办法的落地，我国耕地保护量质并重、用养结合，让我国粮食安全的底座更加牢固。

在河北省保定市定兴县辛木村的高标准农田地头，固定式自动伸缩喷灌设施正360度旋转着为麦苗“补水”，嫩绿的麦苗“喝”饱水后愈发生机盎然。

“除浇地省心外，‘智慧+’赋能下的高标准农田‘好处多多’。”辛木村党支部副书记裴立河一说起高标准农田，就打开了话匣子，1700余亩农田不见一条土埂沟渠，田间地头吸引眼球的就是高清摄像头、田间气象站、土壤墒情监测站、物联网虫情采集等高科技设施。

“依靠这些设备，高标准农田实现了全智慧化管理，天气、农情、调度尽在‘掌’握。”说话间，裴立河打开手机演示智慧耕种系统，粮食作物当前长势分析、科学水肥管理、灾害预警、农作物产量预测等数据一目了然。

定兴县农业农村局农审站站长张淑玲介绍，智慧版高标准农田使当地粮食生产水资源利用率提高30%以上，肥料利用率提高25%以上，劳动力节约了一半。目前，全县注册成立党支部领办土地专业合作社246个，入社土地7.7万亩，已建成智慧版高标准农田3万亩。

当前和今后一个时期，提升我国粮食综合生产能力仍存在不少短板弱项，亟须改善基础设施条件。前不久，国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》（以下简称《行动方案》）。国家发展改革委负责同志表示，《行动方案》围绕粮食生产关键领域和薄弱环节，根据加强水利设施和高标准农田建设等增产路径，谋划部署了农业节水供水、高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程。

“具体实施过程中，将调动中央和地方、政府和社会等各方面力量，多渠道筹措资金，合理安排建设时序，扎实推进重大工程建设，有效改善项目区农田水利等基础设施条件。”该负责同志说。

良机加强现代化农业装备支撑

强国必先强农，农强方能国强。建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。

初夏已至，北京市延庆区团山村的农田里一派繁忙景象。旋耕机、翻耕机、覆膜播种机、气吹式智能精量播种机等各种农机设备协同作业，伴随着新翻泥土的清新气息，一颗颗玉米种子被准确地播在土壤中，沃野良田孕育着新一季的丰收。

“我们改良的这台玉米播种机，可以在播种的同时为种子浇灌水分，保证种在旱地的玉米种子在生长初期能够‘喝饱水’，后期更好地萌发和生长。”延庆区农业技术推广站高级农艺师刘志霞一边仔细地查看土壤干土层来确定适播深度，一边查看改造的农机作业情况并向村民讲解玉米种植旱作技术、病虫害防治和土壤改良等方面的农业知识。

团山村种植户张书安说：“现代化农机不仅提高了作业效率，而且大幅降低了劳动强度，专家们的全程跟踪指导，让大家更加有信心种好地、产好粮。”

目前，我国农业科技整体水平已迈入世界第一方阵。各地区各部门强化农业科技支撑，着力推动关键核心技术攻关，农业科技进步贡献率超过63%，为农业高质量发展提供强劲动能。

今年中央一号文件提出，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。农业农村部有关负责人表示：“良田、良种、良法、良机、良制‘五良’技术集成，重点推广密植、水肥一体化等技术措施，让单产能够大面积提升。”

预计，今年全国将有2300多万台（套）农机装备投入到春耕生产作业。有关部门推动高性能播种机大面积推广、北斗智能农机装备部署一线、丘陵山区农机装备加快熟化应用、提升农机社会化服务和抗灾减灾能力。

良法让增产增收底气十足

粮食要高产，良法是关键。春耕春管时节，在黑龙江省双鸭山市宝清县，为引导广大水稻种植户科学应用农业实用技术，促进农业增效、种植户节成增收，当地将农艺和农机相结合，充分运用机插侧深施肥、水稻寄秧等高产创建技术、北斗导航辅助无人驾驶插秧、水稻宽窄行插秧等新模式，全面提高水稻生产机械化、科技化水平，助力农业节本增效。

“我去年就是用了‘本田插前寄秧’技术，提前寄秧的秧苗根系盘根好、返青快、稻苗壮，插秧省时省力，每亩可节省费用10元至15元。”种植了450亩水稻的农户马申说。

让马申深有感触的水稻本田寄秧技术，是指在插秧前本田封闭7天到10天，再把秧苗集中放到本田里，这样可有效提高插秧的匀度，减少空穴率，能做到省时、省工、节约资金，减少缓苗时间。

“在抢农时的基础上，通过实时监测天气情况，抓住当前水情、苗情双好的有利时机，引导种植户从‘早’字上做文章，确保在5月20日全部完成水稻插秧工作，为水稻的高产创建，增产增收打好基础。”农场管理区负责人说。

“作为全年粮食生产的第一仗，春耕春管开好局起好步至关重要。”农业农村部相关负责人表示，今年国家继续加大对粮油生产支持力度，形成补贴、保险、收储协同发力的‘组合拳’，不断夯实国家粮食安全“压舱石”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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