人民网北京5月8日电 （记者乔雪峰）5月7日10时，国内最长螺旋隧道——西昭高速公路老营盘1号隧道贯通。至此，历经1155天的施工，老营盘隧道群的3座隧道均已贯通，西昭高速公路又一控制性工程被攻克。

西昭高速公路老营盘隧道群位于四川省凉山州金阳县高山峡谷地区，此地被称为鸡鸣两省（四川、云南）三县（永善、布拖、金阳）交汇之地。隧道群进出口直线距离仅1.6公里，高差达213米，为解决山区线路爬升难题，该隧道采用螺旋爬升方式，实现“用长度换高度”的设计思路。

据了解，长1.05公里的老营盘2号隧道、1.24公里的老营盘3号隧道，已分别于2024年4月7日、2023年12月30日贯通。此次贯通的1号隧道长5.1公里，是目前国内在建最长螺旋隧道。

西昭高速公路，连接云南省昭通市和四川省西昌市，线路全长184.8公里（其中利用沿江高速共线段16.7公里、新建168.1公里），总投资314.17亿元，全线采用四车道高速公路标准建设。该项目相关负责人表示，作为贵州都匀至云南香格里拉高速公路（都香高速）的重要组成路段，西昭高速公路建成后，将对支撑大凉山经济社会发展、推动凉山州社会进步等方面具有重要推进作用，对于强化凉山州作为川滇结合部的交通枢纽地位、加快民族地区社会经济发展具有重要意义。

都香高速全线建成后，将通过连接四川稻城至丽江高速公路，打通贵州、云南、四川等省份知名景区交通不畅的壁垒，促进西南地区旅游产业快速发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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