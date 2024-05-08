人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第一次全国自然灾害综合风险普查工作和公报有关情况。会上，中国气象局预报与网络司司长梁丰介绍此次普查过程中取得的一些新发现，以及依据普查成果开展的融合应用，全面提升防灾减灾救灾气象保障能力。

梁丰介绍，在此次普查过程中，中国气象局完成了1978-2020年全国范围内的337个市、2764个县和86个特殊区划范围的10种气象灾害过程的致灾数据收集分析，形成了32类致灾因子数据，总计条数664万余条。研制了20余万份灾害风险评估与区划产品，形成了由5000多个全国性重大气象灾害历史事件组成的数据库。

中国气象局对这些成果进行了深入分析，取得了一些新的发现。梁丰谈到，第一方面，近年来北上台风活跃、灾害影响较大，需要更加关注对华北和东北地区的影响。第二方面，极端降水发生频次和强度都显著增加，特别是最近十年，北方地区局地强降水致灾强度趋强，形成了暴雨灾害“南北并重”的格局。第三方面，高温灾害发生频次和强度显著增加，高温灾害致灾危险性增强。第四方面，复合型低温灾害的影响要比单个低温灾害事件影响更明显，要特别关注。

中国气象局在防灾减灾和气象服务当中对这些普查成果开展了融合应用，全面提升防灾减灾救灾气象保障能力。梁丰谈到，首先，我们将气象灾害普查数据和结论应用于重大工程选址和可行性论证，以及地方区划编制，降低气象灾害风险的影响。二是我们根据普查成果来推动修订气象灾害应急预案，调整应急响应启动标准，提高应急联动的针对性和有效性。三是联合其他部门，更新各种次生灾害的气象风险预报预警指标，提高风险应对能力。四是把普查成果应用于气象观测站网布局调整优化、预警信号阈值调整以及灾害风险预估工作，提高气象部门自身监测预警业务能力。五是融入经济行业发展，比如联合保险行业根据普查数据修订保险指数产品，调整定损标准，优化保险方案等。此外，我们也将联合能源、交通、农业等部门开展相关领域的应用研究。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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