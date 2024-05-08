人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第一次全国自然灾害综合风险普查工作和公报有关情况。会上，水利部水旱灾害防御司负责人尚全民介绍第一次全国自然灾害综合风险普查在水旱灾害方面的成果以及相关成果的应用情况。

尚全民谈到，经过三年多的努力，全国各地水利部门和500余家技术单位8万余人克服新冠疫情、水旱灾害频发等诸多不利因素影响，全面完成了水旱灾害风险普查各项任务，形成了系列普查成果。概括起来主要有以下三个方面：

一是摸清了水旱灾害风险隐患底数。完成9.7万余座水库、7.8万余座水闸、31.5万公里5级以上堤防以及98处国家蓄滞洪区的基本情况及隐患调查，完成全国干旱灾害致灾情况调查。

二是首次完成了全国水旱灾害风险等级划分。完成了全国范围洪水风险区划、干旱灾害风险区划，明确了各地洪水风险和干旱灾害风险等级，首次摸清了全国洪水影响人口、GDP风险等级分布格局。在此基础上，结合各地水旱灾害防御措施，完成了洪水风险防治区划和干旱灾害防治区划。

三是建成普查成果共享应用数据库。完成水旱灾害风险普查成果数据库及管理系统建设，9大类14项成果数据全部入库，实现了成果数据的查询展示、数据管理、共享服务等功能，并制定了数据管理制度，确保数据高效安全应用。

尚全民介绍，在成果应用方面，水利部持续推动普查成果在水旱灾害防御、防洪规划修编、水利工程建设、河湖管理等方面的应用。比如，在去年海河流域性特大洪水灾害防御中，基于特大暴雨预报信息和普查成果，快速分析预测可能的洪灾量级，识别防洪工程风险隐患和薄弱环节，研判兰沟洼蓄滞洪区分洪情景及洪水风险。根据不同运用方案的分析研判结果，优化了蓄滞洪区启用方案，确定了启用时机、退洪时机、退洪位置等，提前有序组织人员转移避险，最大程度减少了人员伤亡和财产损失，实现了总体效果最优。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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