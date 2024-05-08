人民网深圳5月8日电 （记者栗翘楚）中小企业是全球经济发展和就业的重要贡献者。数据显示，中小企业占全球商业版图的90%，提供了超60%的就业岗位，产出了全球50%的国内生产总值总量。

5月8日，第六届全球“经认证的经营者”（AEO）大会在深圳举行，如何将更多中小微企业纳入AEO大家庭，成为大会讨论的议题之一。

AEO制度是世界海关组织《全球贸易安全与便利标准框架》中的核心制度，旨在通过海关与海关、海关与商界以及海关与其他政府部门的合作，将海关监管风险最小化，从而促进全球供应链安全与贸易便利化，实现关企互利共赢、贸易畅通。该制度是由海关对企业的信用状况、守法程度和安全水平进行认证，通过认证的企业可获得海关给予的优惠便利措施。

海关关员到AEO企业开展便利措施享惠情况调研。许炜摄

“通过AEO认证后，我们的货物通关效率提升了50%。目前新增客户超过100个，整体出口增长超过30%，其中对共建‘一带一路’国家市场出口增长20%。”深圳英飞源技术有限公司副总裁吴晓明说。

英飞源是工信部第一批“重点小巨人”企业，主营充电模块、充电桩、储能系统等电能变换产品业务，充电模块在国际市场占比约20%。吴晓明表示：“在如今复杂多变的市场行情下，AEO不仅是国内的‘通关秘籍’，更是国际贸易中的‘金字招牌’，让我们的共建‘一带一路’‘朋友圈’越做越大。”

近年来，越来越多的企业希望尽快加入AEO队伍，实现通关速度“快人一步”、贸易成本“更低一筹”。据深圳海关统计，今年一季度，深圳海关AEO企业突破500家，进出口总值4727.8亿元，以占关区企业数量0.26%的占比，贡献了关区46.3%的外贸进出口总值。

生产和出口差别化化学纤维产品的福建百宏聚纤有限公司，是厦门关区最早成为获得AEO认证的外贸企业之一。该公司副总裁王金瑜表示：“成为AEO企业十余年来，公司充分享受到诚信守法便利的海关政策红利。特别是优先通关、减少查验等便利措施，每年为我们公司节省了上百万元的费用，公司品牌也获得更多海外客户的认可，今年第一季度出口量和出口值比去年同期都增长了三成以上。”

4月16日，海关总署发布《关于增加高级认证企业便利措施促进外贸质升量稳的通知》，在原有管理措施基础上，向高级认证企业（AEO企业）推出新一批便利措施，包括“两降低两提升”4个方面17项措施：即降低检验检疫监管频次、降低企业进出口成本、提升便利措施智能水平、提升精准服务企业水平。

“成为AEO企业后，查验率降低，产品交期准确率达99.7%，保证了产品能及时送到客户手中。”米思米（中国）精密机械贸易有限公司进出口经理夏维异说。凭借着更快的通关速度，该公司能够更快地响应市场需求，及时调整生产和销售计划，满足个性化需求，赢得更多客户的青睐。在AEO 的保驾护航下，该公司近几年销售额平均成长率达27%。

记者从海关总署获悉，今年一季度，我国AEO企业优先办理进出口货物通关手续35.5万票，实施核查自查结果认可作业、“先放后检”报关单2024票，AEO企业查验率降低至常规管理措施企业查验率的18.9%。截至2024年3月底，全国AEO企业为5860家，占有进出口实绩企业数量的1.19%，占进出口总额的36.31%，海关对AEO企业便利措施为促进外贸高质量发展发挥了积极作用。

海关总署稽查司司长林建田接受人民网记者采访时表示，下一步，海关还将主要从三个方面持续推进AEO工作：

不断加大AEO企业培育力度。积极对接国家产业战略，实施精准信用培育，在继续做好产业链供应链龙头企业、大型外贸骨干企业信用培育的同时，加强对新质生产力企业、专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业等培育力度，支持其成为AEO企业，扩大AEO企业范围。

持续提升AEO企业含金量。加强对AEO企业既有措施跟踪问效，推动便利措施落实智能化，保持AEO企业获得感的比较优势。深化跨部门守信联合激励，打造海关与其他部门“1+N”便利措施格局。鼓励各地因地制宜向AEO企业实施个性化便利措施，推动地方政府出台更多联合激励举措，实现关地惠企政策“同频共振”，扩大AEO企业享惠覆盖面。

高水平推进AEO国际互认合作。聚焦服务国家发展战略和外交大局，进一步扩大AEO互认国家（地区）数量，力争贡献更多元首外交成果。创新AEO互认工作机制，探索中日韩、内港澳多边AEO互认合作。加大能力建设援助力度，帮助更多国家（地区）建立、发展AEO制度，提升中国海关在AEO领域国际影响力。与更多国家与地区实现AEO互认数据自动交换，利用多元化途径积极开展互认效益评估，提升AEO互认智能化水平。

(责编：郝帅、吕骞)

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