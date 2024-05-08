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第六届全球AEO大会在深圳开幕

2024年05月08日14:35 | 来源：人民网
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人民网深圳5月8日电 （记者栗翘楚）5月8日，由世界海关组织主办，海关总署和深圳市人民政府共同承办的第六届全球“经认证的经营者”（AEO）大会在深圳开幕。

本届大会主题为“发挥AEO制度优势，促进包容和可持续的全球贸易”。本次大会为期3天，包括开幕式、8场全体会议、6场分组讨论、4场主旨演讲、知识问答和VIP巡展等环节。来自100多个国家和地区的政府部门、国际组织、商界、学界代表等1200余人参会，共同就有关议题开展交流和研讨。

世界海关组织秘书长伊恩·桑德斯、海关总署副署长王令浚、深圳市市长覃伟中出席开幕式并致辞；海关总署副署长孙玉宁、广东分署主任李魁文、深圳市副市长王守睿等出席大会。

桑德斯首先对海关总署及深圳市人民政府承办本次大会表示感谢并对各国来宾表示欢迎。中国是世界海关组织的重要成员，双方长期以来保持着紧密友好的合作关系，中国海关此次承办全球AEO大会是对世界海关组织新的贡献，AEO制度自2005年提出以来，受到了世界各国政府和企业的普遍欢迎，AEO制度在促进经济全球化和区域经济一体化中发挥了重要作用。大会的举办为全球AEO制度创新升级搭建了重要桥梁，希望通过此次会议在AEO制度促进经济发展与安全等领域与各界深入交流研讨，进一步发挥AEO制度优势，推动AEO国际互认合作、促进全球贸易安全与便利。

覃伟中代表深圳市委、市政府向各位嘉宾的到来表示欢迎并表示深圳市政府高度重视AEO制度的实施和推广，高度重视支持AEO企业发展。深圳市政府将继续加强与海关合作，积极探索创新驱动的实践路径，不断提升贸易投资合作质量和水平，打造更加开放包容的发展环境。

王令浚表示，中国海关致力于当好AEO制度的践行者、先行者、推动者，促进关企互利共赢、贸易畅通。中国海关愿同各方持续深化AEO互认合作，发挥AEO制度优势，秉持互相尊重、合作共赢的国际关系理念，共同促进AEO制度创新发展，携手推动包容、可持续的全球贸易行稳致远。

开幕式结束后，相关领导和大会嘉宾共同参观展台。此次大会为36家企业及相关政府部门设置了展台，在中国海关展台，巡展嘉宾认真观看宣传视频、图文展板，并饶有兴致地与讲解机器人互动，交互体验查验机器人、车底检查机器人等智能化设备。AEO制度在中国的成果实践以及智慧海关建设成效给参展嘉宾留下了深刻印象。

当天上午，海关总署副署长孙玉宁在首场全体会议中与有关代表就围绕“AEO制度作为经济发展和安全的关键驱动力”议题开展交流研讨。孙副署长分享了AEO制度显著提高中国供应链效率的成功经验实践，介绍了中国海关新出台的AEO企业便利化措施，并表示，中国海关将大力推进“智慧海关”建设，着力提升AEO制度实施和国际互认合作的数字化、智能化水平；呼吁世界海关组织各成员进一步加强协作、共同努力，推动AEO项目在未来十年取得更大发展、发挥更大作用。

(责编：郝帅、吕骞)
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