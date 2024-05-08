人民网北京5月8日电 （焦磊）随着技术的快速迭代，AI已从飘在天上的“云”，化身为滋养千行百业的“雨”。据介绍，面对AI掀起的新一轮产业革命，58同城锚定“打造本地生活服务行业最佳AI应用”的目标，探索AI人工智能在本地生活服务领域的应用落地，为行业数字化升级增添新动能。在今年的58神奇日上，58同城CEO姚劲波数字人分身亮相并提出全新的主题——“58同城，你的美好生活搭子”。

据悉，在本轮AI浪潮来袭前，58同城就成立了自己的AI Lab（实验室），将AI技术融入招聘、房产、本地生活服务、汽车等多个业务场景，为用户带来更好的服务体验，赋能商家实现降本增效。姚劲波数字人分身表示：“在 AI 飞速发展的当下，人工智能必将深刻改变每个人的生活轨迹，我们会将 AI 深度融入找房子、找工作、买二手车、找家政保姆等众多环节，让生活变得更加简单、便利，让每一位相关行业的从业者更具工作效能，构建起领先的人工智能行业范例。”

据了解，在促就业方面，58同城针对用工难的网约车、城市服务业等搭建多元招聘专场活动，同时为企业提供智能回复、AI代聊等数字化服务，用算法代替人工圈选求职者，助力人岗高效对接；为更好满足人们的置业需求，58同城、安居客打造“3D售楼处”数智基建产品，从房源全局浏览到户型详解均可全场景交互联动；围绕用户持续增长的上门服务需求，58到家在细致打磨服务标准的基础上，加大对SaaS系统、AI等先进内容的研究与投入，通过“58智慧家政管理系统”实现智慧派单、智慧管理。

(责编：郝帅、吕骞)

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