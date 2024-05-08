人民网北京5月8日电 （记者孙博洋）记者从中国防伪行业协会了解到，在第八个“中国品牌日”来临之际，根据市场表现，经专家评审，中国防伪行业协会发布2024年度“防伪溯源 传递信任 保护品牌 十大优秀案例”。

随着市场经济的发展，品牌越来越重要，同时，一些不法分子为了追求利益也滋生出假冒侵权行为。

中国防伪行业协会相关负责人表示，多年来，防伪企业提供先进的防伪技术和防伪溯源方案，很好地保护了品牌、打击了假冒侵权行为，有效保护了品牌企业利益，增强了消费者信任，涌现出一批优秀案例。

据上述负责人介绍，此次发布的“防伪溯源保护品牌十大优秀案例”包括了为中药产品提供伪溯源系统和“量子云码”防伪标签，帮助企业精准打击假货；为白酒品牌提供具有自主知识产权的“结构三维码”防伪标识和AI识别技术，助力企业建立产品信息化追溯体系；利用区块链和“一物一码”数字身份SAAS开放平台，为企业提供以“一物一码”的产品数字身份技术为核心，集品牌防伪、渠道防窜货、产品全流程追溯等服务；“NFC+数据关联母子标签防伪溯源”技术用于白酒品牌年份酒产品防伪打假、溯源保真；为服装品牌定制“物联网信息技术＋微纳光学工艺”防伪溯源综合解决方案，实现品牌精准防伪；为国外税务机构提供数智化防伪溯源系统和券钞级防伪税标，通过结合税标和信息系统的前后端模式，保障其政府税收管理；为生蚝产品提供防伪溯源系统和“液体可变色”防伪标识，采用“液体可变色”防伪技术、区块链和信息防伪技术，提高企业打假维权效率等等。

上述负责人表示，此次发布案例的防伪溯源技术方案有效融合先进的物理防伪和数字防伪技术，在为品牌提供防伪保障的同时，帮助企业实现数字化转型，实现产品信息查验、溯源信息管理、防窜货管理等功能，创新企业生产要素配置，加强品牌与消费者的互动和信任，提升品牌供应链管理效能，有力推动品牌企业创新、高效和高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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