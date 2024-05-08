尺素金声 | 需求回暖有后劲，服务消费跃上新层次
盘点一季度消费市场，服务消费成为一大亮点。
一季度，服务零售额同比增长10%，比同期商品零售额增速高6个百分点！
从居民角度来看，一季度，居民人均服务性消费支出增长12.7%，比居民整体消费增速高出4.4个百分点。服务消费占比不断提高，居民服务性消费支出占比43.3%，比去年同期提高了1.6个百分点。
从文旅到餐饮，从出行到演出，从健康到养老，服务消费供需两旺，印证着中国超大规模市场的澎湃活力，也为促进消费稳定增长注入更加强大的动力。
细看一季度服务消费成绩单，亮点中透着新意。
看需求，服务消费需求回暖有后劲，结构持续升级。
刚刚过去的“五一”假期，文旅市场持续火热。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。
今年以来，无论是春节假期还是清明假期，文旅市场假期效应明显，出行人数、旅游收入都已超过2019年水平，同比增长两位数以上。各地各部门举办多样的文旅活动，打造丰富的消费体验，进一步激发了人们的出游热情，带动文旅消费加速回暖。
文旅消费的火热，是服务消费需求旺盛的一个缩影。当前，消费者对优质、丰富的体验式服务消费需求不断上升。国家信息中心测算，一季度生活服务消费热度指数上升超30%，其中休闲娱乐、住宿、旅游、餐饮业消费热度指数同比分别上涨68.9%、43.7%、28.3%、27.6%。
看供给，服务消费供给持续创新，供给水平迈上新台阶。
外出用餐，手机扫码点餐、扫码支付的数字化服务带来更多便利；超市购物，自助收银机减少了结账等待时间；居家保洁，手机点一点就能轻松预约家政服务……随着以大数据、云计算、区块链等为代表的新一代信息技术的广泛应用，服务业数字化转型升级趋势明显，新业态新模式不断涌现，为消费者带来新体验，也为行业提质扩容注入新动力。
新供给激发新活力。一季度，餐饮收入同比增长10.8%，交通出行类、文体休闲类服务零售额增长较快。从部门数据看，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次同比增长72.71%，票房收入同比增长116.87%。
看后劲，服务消费仍有很大潜力，提质扩容有望带来新机遇。
服务消费需求仍在持续释放。按照消费市场的一般发展规律，当市场发展到一定阶段，服务消费占比将会加速提升。当前，人们的腰包越来越鼓，不再满足于吃饱穿暖，在精神文化、健康教育、旅游休闲等服务消费领域有了更多要求和期待，教育、养老、健康、文化等服务消费潜力有望加速释放。
服务消费供给仍在不断创新。商务部等12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》，围绕丰富应用场景、补齐发展短板等方面指导推进生活服务业实现高质量发展。未来，服务业供给侧的精彩可以想象。比如，在交通运输领域，加快建设智能铁路、智慧公路、智慧港口、智慧航道、智慧民航；在文旅领域，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播等新业态新模式；在教育领域，构建线上线下深度融合新模式；在医疗健康领域，优化互联网医院、远程医疗、在线健康咨询等服务。
空间广阔，活力十足。相信随着相关政策持续落地见效，服务消费将激发出更加强大的潜能，更好发挥在促消费、惠民生、稳就业方面的重要作用，巩固和增强经济回升向好态势。
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