原标题：太仓数据中心落成，百胜中国携手火山引擎、世纪互联开启数字化新篇章

4月30日，百胜中国、火山引擎、世纪互联在太仓举办百胜中国太仓数据中心开幕仪式。活动现场，百胜中国、火山引擎高管一行共同参观世纪互联太仓大数据产业园，世纪互联集团代表热情接待并对百胜中国太仓数据中心的成立表示热烈祝贺。

作为中国最大的餐饮公司，百胜中国在全国2000多个城镇，经营着超过15000家餐厅，旗下品牌覆盖多个餐饮品类。肯德基和必胜客是西式快餐和西式休闲餐饮领域的领先品牌，塔可钟提供创新墨西哥风味食品，公司还拥有小肥羊与黄记煌这两个中餐品牌。百胜中国也和Lavazza合作，在中国探索和发展Lavazza咖啡概念。强劲的业务发展，离不开其强大的数字化基础设施和能力。自2016年开启数字化转型以来，百胜中国不断夯实数字化底座，构建“从农田到餐桌”的端到端的数字化能力，积极拥抱前沿技术，并在人工智能领域率先战略布局。

随着AI时代的到来，餐饮行业的数智化趋势日趋明显，依托世纪互联数据中心提供的强大算力底座、火山引擎提供的极致弹性的容器化产品与服务，百胜中国打造了充分支持快消行业销量高波动特性的行业云—— 百胜云。百胜中国是国内餐饮行业为数不多打造专有行业云的企业，可为旗下各品牌提供高效、稳定、更有弹性的技术保障，推动业务向数字化、智慧化、便利化、精细化、品质化的方向高效发展。同时充分利用公司巨大数字化资产来增加百胜云的平台价值，挖掘AI能力。

从具体合作来看，在资源调度上，利用火山引擎所提供的极致弹性的容器化产品与服务，百胜中国实现了业务峰谷期的动态、弹性资源调度；面向智能客服和内部培训需求，经过一系列的验证、测试与优化，百胜中国通过火山引擎豆包大模型，有效降低了人工成本，提升了业务效率；此外，百胜中国还引入了火山引擎RTA营销云方案，在火山引擎和巨量引擎“双擎”联动的加持下，显著降低了RTA的接入成本和资源消耗，也增进了传输的稳定性。

火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业，帮助企业构建用户体验创新、数据驱动决策和业务敏捷迭代等数字化能力，实现业务可持续增长。 此次百胜中国与火山引擎的合作，不仅彰显了百胜中国在数字化、智能化领域的决心与探索，也代表了火山引擎的系列解决方案在餐饮行业取得了亮眼的成果。

在数据中心选址方面，百胜中国此次选择世纪互联太仓大数据产业园。世纪互联太仓基地临“江”近“沪”，整体规划规模400余亩，总IT容量可达300MW+，为目前世纪互联在长三角地区单体规模最大的数据中心集群。作为深耕IDC行业近30年的中国领先的第三方中立数据中心运营商，世纪互联可为百胜提供强大的算力底座和全生命周期智能化运维，满足百胜中国在顾客行为预测、供应链管理、实时决策支持等方面的算力需求，提升决策质量和业务效率。

除了算力支撑，世纪互联还助力百胜中国打造智慧仓储，夯实AI应用场景。通过遍布全国30多个城市的50多座数据中心，世纪互联可为百胜中国智慧仓储系统提供强大的数据存储和处理能力，实现优化库存管理，提高库存周转率。此次百胜与世纪互联的携手合作，既展现了百胜中国在数字化领域的持续布局，也代表了世纪互联不断为中国餐饮行业提供强大算力基石，助推餐饮行业提高数字化、智能化水平。

随着AI、大模型等前沿技术的逐步落地，中国餐饮行业迎来了新一轮的机遇与挑战。未来，火山引擎将继续与百胜中国、世纪互联携手合作，深化在GPU算力、云计算、大模型、人工智能等领域合作，通过数智化构建更加高效、智能的运营模式，在实现商业价值的同时，为消费者带来更加卓越的餐饮体验。

(责编：董童、李源)

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