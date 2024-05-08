5月7日，快手大数据研究院发布《2024快手五一出行数据报告》（以下简称报告）：“五一”小长假期间，众多快手“老铁”走向户外，花式过假期，并通过短视频分享自己的出游体验和感受。

报告显示，在假期的热门搜索中，“‘五一’假期各景点现状”“‘五一’这样拍旅行转场吧”等出行话题备受关注，而“‘五一’不想堵就跳广西步”成为“老铁”拥堵疏解指南，“‘五一’假期最后一天”是大家对“五一”小长假的不舍……这些“五一”的同频时刻同时留存在“‘五一’快乐”“户外旅行”“花式过‘五一’”的话题里。

一路向北过“五一”，西北游成为热门。报告显示，北京、天津和哈尔滨成为发布旅游视频最多的城市。为了避开喧嚣与拥挤，西北游成为出行新趋势，众多“老铁”选择宁夏中卫、固原和青海海东等西北城市作为出行目的地，相关城市的旅游视频发布量分别同比增长384%、278%、273%。西安大唐不夜城、哈尔滨中央大街步行街、西宁人民公园、兰州中山桥等著名景点也以其独特的地域魅力吸引众多游客前去游玩打卡。

休闲户外运动备受青睐，“户外旅行”登上快手热门视频话题榜。根据报告，钓鱼、骑行和轮滑成为假期最受欢迎的休闲户外运动。其中，来自唐山、天津和北京等城市的“老铁”是“五一”钓鱼休闲的最佳“代言人”。

在“老铁”发布的旅拍视频里，风景、旅游、生活、美好等成为高频提及的关键词。这些视频不仅记录了“老铁”们的旅行足迹，更传递了他们对生活的热爱。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经