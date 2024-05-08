原标题：走近上海银行 | 上海银行召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会

2024年5月7日下午，上海银行召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。上海银行行长兼首席财务官施红敏、副行长兼首席信息官胡德斌、副行长汪明、副行长俞敏华、业务总监武俊和独立董事董煜等出席会议。会议由董事会秘书李晓红主持。

本次业绩说明会采用网络直播互动方式召开，上海银行通过线上直播视频及文字互动方式与股东、银行业分析师、机构投资者等，就信贷投放重点领域及策略、区位竞争优势、金融“五篇大文章”布局、净息差、资产质量展望、AI赋能业务发展、金融投资策略、中期分红等资本市场关注问题进行了沟通交流。业绩说明会上，施红敏就上海银行经营业绩和业务发展策略等进行介绍。

“三个围绕”经营质效持续提升

围绕全力服务实体经济。加快重点领域的信贷投放，贷款占比进一步提升。科技金融、普惠金融、绿色金融、制造业等重点领域的贷款实现快速发展，成为驱动信贷增长的新动能。2023年末，上述领域贷款余额分别较上年末增长35.08%、36.40%、58.12%、38.90%，今年一季度继续保持快速地增长，分别贡献贷款增量的22.62%、20.99%、30.30%和28.44%。

围绕完善产品服务体系。2023年末负债总额较上年末增长7.14%。在完善存款结构方面，一是大力推广线上化交易型产品，如现金管理服务平台、资金监管服务平台、“上银智汇”等，吸引交易结算资金留存；二是聚焦财富管理、双代等重点客群的经营，提供精准化的产品和服务；三是加强高成本存款的管控，特别是中长期存款、协议存款等等。

围绕夯实可持续发展根基。紧盯核心指标加强管理，做到“三个聚焦”。一是聚焦净息差和营收等核心财务目标，2023年在多数银行存款付息率上升的情况下，上海银行付息率实现同比下降，使得净息差降幅变化好于市场平均水平。二是聚焦资产质量，继续大力化存量、控增量。今年3月末不良贷款率1.21%，较2022年末下降0.04个百分点，拨备覆盖率为272.13%，高于行业平均水平。三是聚焦资本管理，加强预算、限额管理和动态配置。2022年和2023年上海银行各级资本充足率连续两年实现上升。

“三个加快”高质量服务区域经济

加快重点领域深耕。围绕服务上海“五个中心”建设和市区级重大项目建设，加大对上海“五个新城”、浦东引领区的重大规划区域资源投入；聚焦上海三大先导产业和六大重点产业，开展有针对性的产业研究；聚焦园区对接，推进创新领域金融供给。完善国资国企的金融服务，建构国资国企司库管理产品服务体系。在服务长三角一体化的方面，加快跨区域的协同，探索建设跨区域一体化发展平台，助力长三角地区集团企业实现更好跨区域的联动。

加快特色领域发展。科技金融方面，聚焦园区，创设专属的产品；普惠金融方面，打造核心产品。推出“上行e链+”泛核心供应链产品体系；绿色金融方面，围绕风光储氢车等领域细分产业链，助力“双碳”目标实现。

加快投资服务提升。持续加大信用债类资产的配置力度。2023年投放信用债资产1044亿元。投资覆盖制造业、交通运输及仓储、租赁和商业服务20多个细分行业的近700家企业。

“三个特色”持续增进民生福祉

养老金融服务特色方面，以持续打造有温度的养老金融服务为己任。一是深度对接政府和社会的为老服务机构，拓展内外部渠道的多元化获客路径。持续保持上海地区养老金客户份额第一，2024年一季度养老金新获客同比增长35%。二是围绕深化为老服务金融产品创新分层分类，设立专属的产品货架，推出起存点低、产品期限多样化的专属存款，打造以低额、稳健为特色的安心财富养老产品。三是不断完善适老服务体系。在网络渠道上，不断完善高龄老人的优先服务流程，加快无障碍的设施建设，面向老年人推出“零钱包”兑换服务及“早课堂”智慧助老服务，在云网点上发挥视频交互、远程认证优势，重点解决自助渠道无法办理高风险复杂业务的问题，简化服务菜单，提高养老金融服务的可得性。在上门服务方面，基于老年客群需求特点，打造标准化流程，并建立专门服务队伍，从服务内容、服务流程等方面，实行标准化管理。以“美好生活工作室”建设为抓手，常态化的开展进社区延伸服务及公益助老活动。截至今年一季度，美好生活工作室已经建成130余家，从2023年以来累计开展活动1200场次，服务的客户逾1.5万人次。

财富管理特色方面，始终把握居民财富增长和多元需求，不断提升品牌影响力。进一步从单一金融产品向财富保障和传承的综合金融服务延伸，积极引导客户中长期保险配置。一季度在银行业率先推出“上银致远”家庭服务信托，形成先发优势。在服务效能上通过优化客户的交易旅程，开发 “T+0”快速功能，上线夜市理财等等，不断扩大财富管理的服务半径和客户的覆盖率。

消费金融特色方面，持续发力汽车金融，抓新能源汽车格局调整和汽车贷款新增的机遇。2023年末，新能源汽车贷款同比增长204%；持续发力住房贷款标准核心区域市场，抓住北上深等核心区域市场的变化，加快二手房贷款的布局；持续发力消费贷场景对接。围绕房、车、企业三大生态，强化线上场景的获客。

“三个赋能”数字化转型成效显著

赋能业务拓展。为大中型客户定制基于云原生和微服务架构的财资一体化综合司库系统“上行e企赢”。升级小微企业普惠金融服务平台，打造基于生物识别、人工智能、电子签名等技术的线上化、自动化、数智化“小微快贷”产品服务体系，累计受理申请超过16万笔。升级“上行e链+”供应链智能服务平台，依托核心企业信用担保，为更多的个体工商户、个人经营者提供普惠金融服务，累计投放资金超过1500亿元，服务产业链中小企业客户超过10万户。

赋能风控中台。整合内部外数据，优化黑灰名单模型，提升贷前风险控制能力，实现常态化化风险预警。积极运用大数据建模，强化反欺诈识别能力，识别率超过80%。

赋能运营管理。丰富数字员工能力，降低运营成本。上线200多个数字员工和900多个RPA流程，节约37.3万人时，云网点已经覆盖90%的到店场景，全年服务客户数同比增加近1倍。打造陪伴式线上服务体系，发布可交易型元宇宙银行，提供“无界、智能、有温度”的沉浸式金融服务。试点上线以来，已经有5.7万人使用元宇宙银行。

2023年是上海银行上一轮三年规划的收官之年，上海银行坚持战略引领、坚守定位初心，认真贯彻落实中央和上级决策部署，在高质量服务实体经济中加快转型发展，通过数字化转型提升经营管理效率，在深化改革创新中激发经营活力，经营业绩和发展质量稳步向好。

2024年是上海银行新一轮三年规划的开局之年，上海银行将围绕战略目标，持续培育业务特色，公司业务打造科技金融、普惠金融、绿色金融三大特色业务，强化交易银行和投资银行两大基础服务功能；零售业务聚焦养老金融、财富管理、消费信贷业务竞争力提升；金融市场和同业业务深化同业客户一体化经营，强化投资交易能力。加快落实战略重点，即深化客户经营，提高客户综合价值贡献；深化数字化转型，实现数据驱动经营管理；深化组织力建设，提高协同合力与执行力。

作为立足上海的城市商业银行，上海银行将坚定不移践行中国特色金融发展之路，以自身高质量发展为建设金融强国持续贡献力量。（徐子拧）

(责编：崔元苑、李源)

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