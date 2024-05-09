振兴东北，人才是关键。2023年9月，习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上指出，要提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。

“吉人回乡”“百万学子留辽来辽”“龙江人才振兴60条”……随着东北用人留人政策力度不断加大、创新创业平台不断增多，更多人才开始选择东北、留在东北。

2023年，吉林、辽宁两省实现人口净流入，扭转了连续十余年的净流出局面；黑龙江省高校毕业生留省、来省就业人数创近5年最好水平。“孔雀东北飞”的现象正在东北大地显现。

人才汇聚，青年人才“东北飞”

吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室副教授孙天骏曾考虑过到其他大城市发展，但最后还是选择留在长春，打动他的是当地广阔的产业发展空间。

“政策环境和产业基础都有优势，吉林省汽车产业的产学研合作有良好的天然体系，发展空间非常大。”孙天骏说。

2024年4月13日，求职者在吉林省2024年高校毕业生公益招聘大会上了解招聘信息。新华社发

在吉林大学、东北大学、中国一汽、中航沈飞等高校和龙头企业，来自全国各地的高端人才正在集聚。2023年，辽宁省全职引进海内外博士和高级职称人才4387人，同比增长77%。近三年来，吉林省高级职称人才从净流出转向净流入，高端人才连续三年进大于出。

这一态势的背后是东北各省为吸引年轻人才推出的一系列政策举措。吉林省发布“长白英才计划”，从经费支持、编制保障、项目支撑、转化激励4个方面提出了15条创新性政策，全面提高人才服务质量。黑龙江推出“人才振兴60条”政策后，全省各地各部门陆续出台100余个配套文件，全力破除人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等方面的藩篱障碍。

今年30岁的郭丹丹在吉林大学人工智能学院工作，通过学校的准聘—长聘人才发展路线，她不仅获聘教授，还建立了自己的科研团队。不到一年时间，团队已经有3名博士生和4名硕士生，科研工作稳步推进。

“团队和学生对实验学科来讲非常重要，东北高校引才政策诚意满满。”她说。

随着政策红利不断释放，东北三省吸引的高校毕业生和青年人才越来越多。2023年，吉林省实现毕业生留吉13.3万人，留吉率超过60%；辽宁省引进高校毕业生40.1万名，同比增长20.8%；黑龙江省内高校毕业生留在哈尔滨的人数达4.34万人，在近5年来首次实现近20%的增长。

记者在辽宁省开年首场大型招聘会上走访发现，与往年相比，“专业对口、留在东北”的求职者更多了。营口辽河药机制造有限公司的展位前，沈阳航空航天大学自动化专业毕业生卢鹏远和企业相关负责人深入交流后，递交了求职简历。“我主要选择专业对口的企业，同时工作地点最好在省内，我对家乡的发展充满信心。”卢鹏远说。

人才兴业，振兴东北蹄疾步稳

人才流向，彰显经济发展活力和韧性。

2023年，辽宁省年度经济增速10年来首次跑赢全国；吉林省地区生产总值增速6.3%，创下近年最好名次。今年一季度，辽宁省地区生产总值6961.2亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%；吉林省地区生产总值在2023年的基础上，加快0.2个百分点。

2024年2月28日，一名求职者在辽宁一场大型招聘会的政策解读专区咨询。新华社记者 白涌泉 摄

富有生机的发展势头坚定了人才“孔雀东北飞”的信心，而聚集人才的新兴产业发展迅速，又给振兴带来蓬勃动力。

今年40岁的李备曾在英国读书、工作。受聘为中国科学院长春光机所光学系统先进制造重点实验室研究员、博士生导师后，李备举家迁到长春，注册成立长春长光辰英生物科学仪器有限公司，担任总经理。短短两年时间，公司相继研制出PRECISCS单细胞分选仪、恒温核酸扩增分析仪、细菌总数快速检测仪等前沿设备，不仅企业自身发展驶入快车道，也给老工业基地产业升级注入新动能。

2023年是东北振兴战略实施20周年，国家一系列振兴举措次第出台，政策红利空前释放，新时代新征程推动东北全面振兴，面临新的重大机遇。

“五一”假期，哈尔滨松花江畔游人如织（2024年5月2日摄）。新华社记者 朱悦 摄

“这标志着东北迎来了新一轮政策红利和发展窗口期，也有利于进一步巩固东北人口流入的势头。”东北大学中国东北振兴研究院副院长李凯说，“东北要抓住机遇、苦练内功，在形成拴心留人的发展环境上下更大力气。”

人口回流，持续优化也要久久为功

随着一系列引才留才政策的出台，创新创业环境的改善，更多人才选择东北、留在东北，东北人口也出现了令人欣喜的回流迹象。2023年，吉林人口实现由2022年净流出18.07万人到净流入4.34万人的转变，2011年以来首现净流入；2023年，辽宁人口净流入8.6万人，扭转了连续11年人口净流出的局面。

这一变化在东北多个主要城市尤为明显。2023年末，长春市和吉林市常住人口总量分别比2022年末增加3.65万人和0.69万人，人口净流入6.75万人和3.50万人。沈阳、大连两市2023年常住人口合计为1674.3万人，较上年增长6.5万人。

2024年1月7日，在封冻的松花江哈尔滨段，游客在日落时分的“钻石海”游玩（无人机照片）。新华社记者 谢剑飞 摄

人才的集聚，人口的回流，也让更多企业和投资增强了信心。

长春，奥迪在中国的首个纯电动车型生产基地——奥迪一汽新能源汽车项目建设进展顺利。智能车间里，新车型加速装配下线。

2024年1月26日，奥迪一汽新能源汽车有限公司预批量生产正式启动，嘉宾观看奥迪一汽新能源汽车有限公司生产车间的宣传短片。新华社记者 许畅 摄

沈阳，宝马集团宣布将继续深化在华布局，增资200亿元人民币用于华晨宝马大东工厂的大规模升级和技术创新。

今年以来，吉林省实施5000万元以上项目1677个，较去年同期增加316个。奥迪一汽新能源汽车、吉化120万吨乙烯、吉西基地鲁固直流140万千瓦外送等25个50亿元以上重大项目加快建设。一季度，辽宁省亿元以上在建项目3342个，比上年同期增加207个。

人才因事业而聚，事业因人才而兴。要继续推动东北全面振兴，人才振兴仍需久久为功。在采访中，一些专家提醒，当前东北人口回流的转变令人鼓舞，引才留才工作初见成效，仍需要持续改善人才发展环境，优化人才结构，为人才健康成长提供沃土。

不少扎根东北创新创业的青年人才也纷纷表达期盼：盼更加开放的交流环境，吸引更多人才来东北看一看；盼继续缩小薪酬待遇差距，解除后顾之忧；盼现有政策能够持续，让越来越多的人才感受到这里的“温度”。

文字记者：姚湜、赵丹丹、白涌泉、朱悦

编辑：郝亚琳、郝静、郭昱、王浩程、邬金夫

海报设计：曾学真

统筹：王洁、曹江涛

(责编：杨光宇、胡永秋)

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