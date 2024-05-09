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加强品牌建设 共筑美好未来（中国品牌日）

2024年05月09日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　坚守品质为基  打造一流企业

　　五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长  曾从钦

　　五粮液始终把品牌建设摆在重要地位，不断强化品牌特色，品牌影响力和品牌价值持续提升，正加速向世界一流企业迈进。

　　坚守品质为基，筑牢品牌底色。品质是品牌的重要支撑和基础。五粮液具有悠久的历史，始终坚持五粮配方和纯粮固态酿造技艺，发挥五粮液品质优势。五粮液一方面制定了严格的企业标准体系，加强“从一粒种子到一滴美酒”全周期质量管理，另一方面把创新摆在突出位置，积极识变应变求变，强化科技创新、绿色发展、数字化转型，以更卓越的产品满足人们对高品质美好生活的需求。

　　坚定文化自信，聚力品牌价值。文化联结着消费者的精神需求，中华优秀传统文化是中国品牌的源头活水和深厚滋养，也是中国品牌的独特魅力和突出优势。五粮液坚持文化传承，践行“和美种植”“和美酿造”“和美勾调”“和美营销”“和美文化”的共同价值。

　　拥抱全球市场，锻造一流品牌。五粮液致力于向世界讲述精彩生动的“和美”故事，与更多的国际朋友共享“和美”文化，为中外文化互鉴互赏、持续推动不同文明交流互鉴而不懈努力。五粮液“和美全球行”走进世界各地，助推五粮液锻造一流品牌。

　　未来，五粮液将加快打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

　　

　　秉承工匠精神  展现责任担当

　　保利发展控股集团股份有限公司党委书记、董事长  刘  平

　　品牌实力是企业综合竞争力的重要体现。国有企业应聚焦自身主要业务，以“品牌卓著”为目标提升竞争力，以有力举措推动加快建设世界一流企业。

　　增强品牌价值，关键在于提升影响力。保利发展深刻认识到作为国资企业的责任担当，秉承工匠精神，将人文关怀注入空间建造、社区物业、公共服务、商业文旅、会展服务、健康养老等领域的业务中，不断扩大品牌影响。

　　加强品牌建设，要点在于夯实专业力。产品与服务是品牌的基石，是一个企业的竞争力所在。保利发展始终坚持以客户为重，牵引公司战略发展，在经营层面将品牌思维贯穿产品研发、生产营销及售后服务全过程；在管理层面从品牌战略规划出发，通过管理提升品牌建设水平；在改革创新层面积极应用新技术、新工艺、新材料，创新产品形态、生产方式与场景应用。

　　强化品牌意识，重心在于增强软实力。保利发展一方面将“始于客户研究，终于客户体验”深刻融入企业文化，另一方面全面加强品牌管理、强化全员品牌意识，使抽象的品牌思维更好地转化为具体的经营行为。

　　未来，保利发展将用更高品质的人文社区与人文服务系统性提升品牌价值，持之以恒加强品牌建设，带动全产业链发展，为推进中国式现代化建设贡献更多力量。

　　

　　强化质量保障  优化智能管理

　　扬子江药业集团党委书记、董事长  徐浩宇

　　质量是支撑企业高质量发展的重要因素，亦是打造品牌的基石。扬子江药业集团自1994年起，开展50余次“质量月”活动，使得扬子江药业集团能够审视自身的质量管理水平，建立起覆盖集团生产、运营、管理等各个环节和层面的“大质量观”管理体系。扬子江药业集团参与制定包括药品标准在内的国家标准300余个，参与起草的药品生产企业质量风险管控体系成为江苏省地方标准，并在全省医药行业中推广。

　　强化质量保障，关键在于对细节持之以恒的追求。扬子江药业集团内部常年活跃着130多个质量管理活动小组，小组以解决质量管理中的难点痛点为目标，累计开展课题1000多个，多次在国内外比赛中获奖。

　　目前，扬子江药业集团已有超百种产品销往38个国家和地区，获得用户认可。近期，扬子江药业集团在技术创新中取得新进展，自主研发的设备和软件管理系统达到国际一流水平。

　　进入信息化时代，扬子江药业集团不断加强研发投入，通过加快质量管理数字化，突破传统生产模式的束缚，对药品生产进行实时监控和智能化管理，借助数字化质量管理“驾驶舱”，实现关键模块全过程管理，不断提高质量管理能力，使质量控制更加精准。扬子江药业集团将以质量为重要抓手，坚持创新主导，锁定质量管理新目标，推动各类优质生产要素顺畅流动，因地制宜发展新质生产力。

　　

　　践行普惠金融  提升服务水平

　　深圳前海微众银行股份有限公司党委书记、行长  李南青

　　今年是微众银行成立10周年。10年来，微众银行以践行普惠金融为己任，坚定履行企业社会责任。

　　在提升服务水平方面，微众银行推出了“微粒贷”“微业贷”“微众银行财富+”等普惠金融产品，不断提升金融服务的覆盖率、可得性和满意度。截至2023年底，微众银行已累计服务近4亿个人客户，累计申请贷款的中小微企业超过450万家；“微业贷”客户中民营企业占比近100%，超50%的授信企业客户系企业征信白户。

　　同时，围绕国家科技创新路线图与产业链布局，微众银行着力打造面向科技型中小微企业的金融服务。截至2023年底，科技金融信贷服务已覆盖20多个省份、200多个地级市，吸引42.8万家科技型企业、11.9万家国家级高新技术企业申请。

　　在推进技术攻关方面，作为一家数字原生银行，微众银行持续推进科技开放开源、参与标准化建设。在“开放蜂巢”分布式银行系统支持下，目前单日金融交易峰值突破11亿笔。

　　在推动普惠金融方面，大力发展数字财富管理业务，支持更广泛群体实现财富保值增值。通过构建特色养老金融体系，为老年人群提供安全、简洁、好用的专属APP版本。

　　未来，微众银行将继续为服务人民群众美好生活贡献力量。

　　

　　华侨城集团——

　　增强品牌引领  提升品牌价值

　　本报记者  赵梦阳

　　刚刚过去的“五一”假期，华侨城集团旗下文旅项目打造的丰富多彩的文旅产品和主题活动，累计接待游客超350万人次，这是华侨城发挥品牌优势、满足人民群众日益增长的美好生活需要的一次生动实践。

　　近年来，华侨城集团主动融入和服务国家战略大局，深耕文化、旅游、房地产和科技四大主业，持续推动品牌建设与生产经营融合发展，不断提升品牌价值，为企业可持续发展聚势赋能。

　　华侨城集团不断丰富产品体系，完善品牌管理，增强品牌引领力。

　　与此同时，华侨城集团旗下子公司聚焦业务发展，推进品牌焕新步稳蹄疾。华侨城文化公司推出自主艺术教育品牌“华夏艺教”，北京玛雅海滩水公园也将在不久后开业。

　　华侨城维护、发展和塑造品牌的关键一点是创新。华侨城旗下文旅项目不断推出主题多元、内容迭代的新产品，新供给带来新动力，去年，华侨城集团累计接待游客1.48亿人次，同比增长70%。

　　集团相关负责人表示，未来华侨城集团将坚定发展信心，保持战略定力，深化改革创新，持续擦亮“优质生活创想家”金字招牌，为推动中国品牌高质量发展贡献力量。

　　

　　汾酒集团——

　　规范产品生产  厚植文化底色

　　本报记者  马睿姗

　　企业的品牌建设有两大重要支撑，一是品质，二是文化。品质是品牌的基石，严控品质才能持续提升品牌声誉。

　　长期以来，汾酒集团坚持对品质进行体系化管理。2009年，汾酒就将粮食基地建设纳入企业发展战略规划中；2022年发布《汾酒质量提升白皮书》《汾酒产品质量监控总图》，严格、规范、高标准控制产品质量。截至2023年底，汾酒原粮基地整体种植面积已超过130万亩。

　　推动汾酒不断发展，厚植文化底色是重要抓手。汾酒集团拥有独特的杏花村汾酒酿制技艺，以高粱为料，以大麦、豌豆制成大曲，选取地下岩溶水，沿用传统的固态地缸分离发酵法，采取“清蒸二次清”蒸馏，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2023年，汾酒集团积极推广共建“一带一路”系列新产品，因地制宜开展中华传统节日主题活动。

　　据悉，今年汾酒集团将秉持“公正立道、制度管人、规律管事、成果管酬”的企业宗旨，按照“发展正确、补偏纠弊、创新时代、践行卓越”4个基本逻辑，把握“建立科学营销体系、营销管理突破、产品结构调整、建设厂商价值共同体、提高文化营销能力”5个重点方向，做好延续与发展、传承与创新，不断提升酿造技艺，坚守品质承诺，深耕品牌文化，在发展之路上行稳致远。

　　

　　邮储银行北京分行——

　　创新服务模式  满足多元需求

　　本报记者  韩  鑫

　　日常结算，需要现金支付怎么办？前不久，邮储银行北京分行推出“零钱包”产品，为保障公众使用现金权益、打通现金支付的堵点贡献力量。

　　“这一举措旨在为广大客户提供更加优质、便捷的支付服务，尤其是更好满足老年人、外籍来华人员等群体的多样化支付服务需求。”邮储银行北京分行相关负责人介绍。

　　推出“零钱包”产品，是邮储银行北京分行为客户提供便捷高效支付服务的一个缩影。近年来，邮储银行北京分行坚持践行国有大行责任担当，以社会公众的实际需求为切入点，不断提升支付服务水平。

　　优化硬件设施，服务多元客群。邮储银行北京分行在575个营业网点设立了老年人服务绿色通道，进一步提升适老化服务水平。在商圈等重点区域打造50家个人涉外业务集中网点，改造了880余台具有外卡取现功能的现金自助设备，更好满足外籍来华人员的支付需求。

　　保障现金供应，提升支付便捷度。邮储银行北京分行与相关民生领域客群建立长期合作，有力保障现金供应，解决小面额人民币兑换、残损币兑换中的问题。同时，持续推进刷卡机具可受理外卡升级工作。

　　据介绍，下一步邮储银行北京分行将继续紧密围绕银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务等重点环节，不断创新服务模式，提升服务品质，为广大客户提供更加便捷、高效的支付服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月09日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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