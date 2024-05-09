原标题：蝉联全球第二！海信系电视领跑高端大屏全球市场

日前，奥维睿沃发布了最新的《全球TV品牌出货月度数据报告》。报告显示，2024年一季度全球电视出货量TOP5品牌中，中国企业占据三席，海信系电视以621万台的出货量继续稳居全球第二。

报告显示，今年第一季度，全球整体彩电市场出货量下降了0.8%，但欧洲等海外重点市场保持持续增长。同时，85英寸、100英寸大屏电视市场增长较快，推动了产品结构升级。

根据奥维睿沃分析，海信坚持“自主品牌出海”“高端出海”及国际赛事营销策略，拉动了大屏电视产品销量提升和海外市场增长。数据显示，今年一季度，海信系电视海外出货量同比增长4.2%，尤其在欧洲市场出货量同比增长35.9%；在85+大屏电视市场，海信系电视出货量同比增长49.7%；在100+大屏电视市场，海信系电视出货量同比增长8.5倍。

在国内市场，海信电视的大屏化领先优势同样明显。奥维云网数据显示，今年一季度国内100英寸以上大屏电视的销量同比增长超过300%。海信系电视在百吋及以上电视的零售量、零售额占有率均超市场三分之一，分别为36.98%、42.96%，以明显大份额体现“百吋领航”态势。同时，海信系电视在高端市场份额不断提升，2024年第一季度线上高端销售量占有率达31.63%，同比提升5.89个点，线下高端销售量占有率达43.03%，同比提升7.71个点，线上、线下高端销售量占有率均居行业第一，且占有率增幅均居行业首位。

今年以来，电视行业呈现结构升级驱动规模增长的特征，海信电视不断夯实“高端大屏买海信”的消费者共识。通过感、芯、光、屏全链路AI升级，海信电视推出了全新升级的ULEDX全场景AI计算画质平台以及多款旗舰新品，刷新了用户真实使用场景下的画质天花板；在激光电视领域，海信推出激光电视新品星光S1系列成为“百吋时代”换机首选，它采用可折叠屏幕，攻克大屏电视因为大尺寸而入户难的桎梏，让千万家庭都能看上百吋大屏。今年一季度，海信激光电视实现零售量、零售额双增，以绝对领先优势继续稳居市场第一。

(责编：董童、李源)

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