美丽的多瑙河纵贯匈牙利首都布达佩斯，仿若这座千年名城的大动脉。河上建有九座风姿各异的大桥，将两岸的布达和佩斯连接在一起，让这颗“多瑙河明珠”更添通达气质。

“桥不仅方便了大家的生活，同时也是沟通、理解、友谊的象征。”十年前的春天，习近平主席在访问欧洲时以“桥”为引子，徐徐展开对中欧关系的阐述。

春夏交替，布达佩斯近几日一下子热了起来。习近平主席即将对匈牙利展开“里程碑式访问”的新闻热度也在升高。从当地官员到青年学子，从学者到企业家，人们在采访中表达着热切期待，愿此访为中匈、中欧架设更多友谊和合作之桥。

战略之桥：“一带一路”遇见“向东开放”

“今年是中匈建交75周年，双边关系发展面临新的重要契机。”今年2月，习近平主席致电舒尤克总统时这样展望。

1949年10月，匈牙利成为最早承认并同新中国建交的国家之一，两国传统友谊源远流长。2015年6月，匈牙利成为第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，为共建“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”战略成功对接开启大门。2017年5月，习近平主席和欧尔班总理共同宣布，两国建立全面战略伙伴关系。近年来，在两国领导人的战略引领下，中匈关系始终保持高水平发展。

欧尔班总理连续三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛。2023年10月，习近平主席会见来华访问的欧尔班总理时说：“这说明你是（“一带一路”）坚定的支持者。”欧尔班总理说，习近平主席提出的“一带一路”倡议将给世界带来重大改变，有利于促进世界经济发展，给各国人民带来更多福祉。

在“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛上，陪同欧尔班总理访华的匈牙利央行行长毛托尔奇·捷尔吉这样描述自己的感受：“‘一带一路’倡议带来的不仅是双赢，而是‘赢-赢-赢-赢-赢’。”

欧尔班总理曾表示，中国企业的投资与合作显著促进了匈牙利经济社会发展。

匈塞铁路项目是共建“一带一路”合作的标志性项目，全长近350公里，连接布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，全线建成后将有力促进两国间、地区间互联互通。

“习近平主席访问匈牙利是令人振奋的好消息。”中铁电气化局集团（匈牙利）有限公司综合办公室副主任鲍尔陶·捷尔吉能说一口流利的中文。作为公司项目“首席翻译”的他表示：“布达佩斯人最熟悉桥了，我觉得中国同我们的合作就像在架桥。期待像匈塞铁路这样的共建‘一带一路’合作为两国带来更多机遇。”

此次舒尤克总统、欧尔班总理共同邀请习近平主席访匈，充分体现匈方对此访的高度重视和殷切期盼。推进高质量共建“一带一路”合作，推动中匈关系迈上新台阶，是匈牙利各界的共同期待。

人文之桥：“大师对话”后继有人

5月3日，匈中双语学校举行的高中毕业典礼上，孩子们的兴奋表情，教师和家长的欣慰笑容，一次又一次定格在镜头中，其中有10名应届毕业生今年秋季将到中国深造。

这所学校是中匈友谊的结晶。2009年10月，时任国家副主席的习近平访匈期间到这所学校考察。2023年初，习近平主席复信该校学生，寄语匈牙利青少年“做传承发展中匈友好事业的使者”。如今，致信习近平主席的两名学生即将完成在首都师范大学第一学年的学习。她们希望从事中文教学、翻译工作，成为“有温度的中匈友好使者”。

从中文教育到国际关系、经济、人工智能，学生们对赴华留学的专业选择折射出两国各领域合作的蓬勃活力。“掌握中文和专业知识，他们就有了打开人生未来的钥匙。”匈中双语学校校长埃尔代伊·苏珊娜告诉记者。

习近平主席即将访问匈牙利让全校师生感到兴奋。“这是一个特别鼓舞人心的消息。”埃尔代伊说，“我想代表全体师生，感谢习近平主席长期以来对我们学校发展的关心。”

今年正逢匈中双语学校成立20周年。匈牙利前总理迈杰希·彼得2003年访华时倡议建立这样一所学校，得到中方积极响应。迈杰希曾寄语学校“培养匈中友好的建设者”，期待匈牙利“为中欧交流合作搭建桥梁”。

迈杰希2003年访华时赠送的一尊裴多菲雕像，如今坐落在北京鲁迅博物馆内。而在距布达佩斯不远的城市小克勒什，裴多菲故居内也有一尊鲁迅雕像。

2023年是裴多菲诞辰200周年，也是鲁迅第一部小说集《呐喊》出版100周年。鲁迅文化基金会副会长鲁兰洲说，鲁迅对裴多菲十分敬佩，长期推崇和介绍裴多菲及其作品，尽心竭力帮助其他翻译家翻译、出版裴多菲作品，为中匈两国文化交流架设一道桥梁，谱写中匈人文交往的一段佳话。

2023年8月，一场鲁迅与裴多菲“大师对话”活动在匈牙利举办。“活动从始至终沉浸在亲切、自然、和谐的氛围之中，”鲁兰洲说，“很多中国人从学生时代就读过裴多菲的诗歌，尤其是名篇《自由与爱情》。文学是一座跨越时空和语言的桥梁，即使相隔千百年、千万里，仍能促进中匈两国人民心灵沟通。”

匈牙利知名学府罗兰大学的中文系拥有百年历史，培养出了一大批精通中国语言和文化的专家。2006年，罗兰大学以中文系为基础成立了匈牙利第一所孔子学院。副校长兼中文系主任伊姆雷·豪毛尔（中文名郝清新）本人就是中文系培养出的汉学家。从中文系到孔子学院，从“一带一路”研究中心建设到中东欧国家中文教师培训，郝清新的日程近年来愈发繁忙。

他向记者介绍说，百年前，中文系主要研究中国古代文献。如今，融合社会、经济、文化等多领域的“中国学”吸引年轻学子踊跃报名。为更好满足对中文人才的旺盛需求，中文系计划明年推出“中文+专业”模式，为两国合作交流培养更多青年人才。“相信习近平主席来访会让两国教育、文化、经济等各领域合作更加密切。”他说。

合作之桥：同中国“一起发展”

在匈牙利东北部的托考伊，鲍比茨酒庄的葡萄园预计将于5月中旬迎来花季。庄主鲍比茨·拉斯洛期待到中国市场创造又一个丰收季。

鲍比茨告诉记者，酒庄出产的贵腐酒2023年在第三届中国—中东欧国家博览会上大受欢迎，坚定了他深耕中国市场的信心。

匈牙利现为拥有向中国出口农产品许可证数量最多的中东欧国家之一。2023年10月，习近平主席会见匈牙利总理欧尔班时说，中方愿扩大进口匈牙利优质农产品。

鲍比茨相信习近平主席此访将进一步加强匈中关系，“我们愿将更多优质产品带给中国人民”。

作为贵腐酒等匈牙利酒类的代理商，威克集团近年来不断拓宽业务领域，为文化艺术、智能制造、新能源等企业进入匈牙利市场牵线搭桥。“乘着中国同中东欧国家合作的春风，我们会迎来更好的发展。”威克酒业中国区总经理孙劲松说。

匈牙利连续多年稳居中国在中东欧地区第一大投资目的国地位。欧尔班总理访华时专程赴深圳参访华为、比亚迪等企业。近年来，新能源汽车登陆匈牙利市场，动力电池企业在匈投资设厂，光伏项目助力匈牙利绿色发展……走进匈牙利的中国企业，正在积极拓宽中匈合作之桥。

途经匈牙利的多条中欧班列和“空中丝绸之路”已成为中欧之间重要的物流通道。以中欧商贸物流园区中的切佩尔港物流园为例，布达佩斯得天独厚的地理位置，加之中国先进的物流模式和经验，大大提升运输效率、缩短物流时长。

中欧商贸物流园区首席执行官吴江畅想着新的未来。“等到匈塞铁路建成通车后，布达佩斯可以直通希腊比雷埃夫斯港，”他说，届时物流速度、地区联通又将迈上新的台阶。

匈牙利偶像科技有限公司总经理巴尔塔·阿提拉说，通过中欧商贸物流园区的牵线搭桥，他的企业不仅能独家代理中国品牌，还拓展了波兰、捷克、罗马尼亚等周边市场，并进入电商领域，“我们有机会同中国企业一起发展”。

频密的高层往来，强劲的合作脉动，丰富的人文交流，为中匈友谊不断注入新的动力。“我们两国人民最相似的一点，就是非常友好、非常好客。”郝清新在采访结束时笑着说。

听闻记者来自中国，布达佩斯一家百年老店内的乐队旋即奏响《月亮代表我的心》。婉转的小提琴与“匈牙利扬琴”辛巴龙，交织出欢欣的旋律，迎接远道而来的伙伴。

（记者孙浩 陈浩 张远；参与记者：淡然 康逸 朱涵 李超 朱超）

新华社布达佩斯5月8日电

(责编：王震、陈键)

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