人民网北京5月9日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至4月，铁路建设优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

今年以来，国铁集团认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，充分发挥铁路投资带动作用，以联网、补网、强链为重点，合理优化施工组织，全面加强安全、质量、投资和环保等控制，高质量推进铁路工程建设，取得积极进展。4月，池州至黄山高铁正式开通运营，为沿线旅游经济发展注入新动能；兰张高铁兰州至武威段、巴中至南充高铁启动联调联试，项目已进入动态验收阶段，开通运营进入倒计时；一批重点在建项目控制性工程取得阶段性成果，梅州至龙川高铁全线铺轨完成、南凭高铁崇左至凭祥段全线隧道贯通、沪渝蓉高铁武汉至宜昌段开始铺轨、津潍高铁天津枢纽工程开始箱梁浇筑、沈阳至白河高铁黑影岗隧道顺利贯通。

下一步，国铁集团将深入贯彻落实中央关于构建现代化基础设施体系的决策部署，主动服务国家战略和区域经济社会发展，优质高效推进铁路重点工程建设，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经