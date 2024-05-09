人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）记者从中消协获悉，今年第一季度全国消协组织为消费者挽回经济损失19740万元。

9日，中消协发布了2024年第一季度全国消协组织受理投诉情况。根据全国消协组织受理投诉情况统计，2024年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉346338件，同比增长13.87%，解决243937件，投诉解决率70.43%,为消费者挽回经济损失19740万元。接待消费者来访和咨询20万人次。

中消协对投诉情况分析显示，根据投诉性质，投诉中合同问题占28.03%，售后服务问题占25.47%，质量问题占21.61%，其他问题占8.60%,虚假宣传问题占5.25%，安全问题占4.05%，价格问题占3.84%，假冒问题占1.52%，人格尊严问题占0.85%，计量问题占0.77%。

中消协数据显示，在所有投诉中，商品类投诉为162,403件，占总投诉量的46.89%，与去年同期相比，比重下降5.43个百分点；服务类投诉为160,092件，占总投诉量的46.23%，比重上升0.95个百分点；其他类投诉为23842件，占总投诉数量的6.88%。

根据中消协发布的2024年一季度投诉数据，家用电子电器类、服装鞋帽类、日用商品类、食品类和交通工具类投诉量居商品类前五位。生活社会服务类、互联网服务类、教育培训服务类、电信服务类、销售服务类居于服务类投诉前五位。

中消协发布数据显示，在具体商品投诉中，投诉量居前五位的分别为服装、食品、通讯类产品、汽车零部件、鞋；在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为经营性互联网服务、餐饮服务、移动电话服务、培训服务、住宿服务。

中消协数据还显示，今年一季度，老年群体频陷网络消费“陷阱”、黄金销售不规范现象频发、宠物消费套路层出不穷、电影放映服务投诉、新型电商平台问题、快递行业政策落地有待见效、旅游出行投诉、明星周边产品投诉等成为一季度消费者投诉热点。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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