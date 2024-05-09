同比增长5.7%，前4个月我国外贸增速加快
2024年05月09日11:14 | 来源：新华社
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海关总署5月9日发布数据
今年前4个月
我国货物贸易进出口总值13.81万亿元
同比增长5.7%
其中
受船舶、电动汽车、工程机械、体育用品出口快速增长拉动
我国出口7.81万亿元，同比增长4.9%
进口则延续向好势头
进口6万亿元，同比增长6.8%
4月当月
我国对新兴市场进出口持续向好
对欧美等传统市场进出口由降转增
整体进出口3.64万亿元
同比增长8%
海关总署统计分析司司长吕大良表示
今年以来
我国外贸领域的积极因素不断增多
动能持续增强
前4个月进出口增速较一季度加快
规模创历史同期新高
我国外贸向好态势进一步巩固
记者：邹多为、唐诗凝
编辑：苗夏阳
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
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