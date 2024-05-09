你知道我国首例接受脑机接口手术的患者现在怎么样了吗？

在地下2400米研究宇宙暗物质的这座实验室，到底有多牛？

厚达100毫米的海工钢，如何实现99.99%黄金纯度？

这些布局未来产业的“枪林弹雨”

和传统制造业跃升的“绝处逢生”

正是逐渐走入人们生活的新质生产力

一块钢坯经过锻造之后

会发生怎样的变化？

新质生产力在锻造中

又将实现怎样的跃迁？

5月1日至5月5日，中央广播电视总台财经节目中心连续推出系列微纪录片《新质生产力锻造记》，通过加速锻造新质生产力的探索实践，寻找中国经济高质量发展的创新密码。

何为锻造？锻造的原理是利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形，以获得所需的锻件。

锻造过程建造了精致的颗粒结构，并改进了金属的物理属性，其组织变得更加紧密，金属的塑性和力学性能实现质的提升。

而新质生产力的形成，不正是一场“锻造”，让生产要素实现创新性配置。《经济半小时》栏目从工业制造中获得灵感，以“锻造”为主题，解读正在加速形成的新质生产力。

如何锻造？

不同“锻造”方式

解构不断跃迁的新质生产力

该系列确定五大主题，以新促质、产业焕新、向绿求新、创新生态、赋能未来，并选定最具代表性的十大前沿领域，人形机器人、脑机接口、新型储能、大科学装置、揭榜挂帅、航天科技、协同创新、科技成果转化、量子计算、智能制造、清洁能源，尝试通过这些技术成果背后“人”的故事，展现正在锻造形成的新质生产力。

不同领域的新质生产力正加速涌现。

精密锻造——

脑机接口、人形机器人

未来产业照进现实了吗？

脑机接口和人形机器人，属于未来产业，也需要精密细致的加工制造。该系列微纪录片把它们归为新质生产力的“精密锻造”。在采访中记者发现，这些曾经只出现在电影里的科幻场景，在中国正逐步成为现实。

杨先生，我国首例接受微创脑机接口植入手术的患者。

在北京昌平，记者见到了我国首例接受微创脑机接口植入手术的老杨。2009年，杨先生遭遇车祸，颈椎损伤，四肢瘫痪。长达15年，生活完全无法自理。自从做了脑机接口植入手术，他的身体悄然开始变化。能够感受到温度，可以自主拿起水杯喝水，还可以把小孙女抱在怀里。这一切都源自于清华大学洪波教授潜心十年研发的微创脑机接口技术。

人形机器人插花。

人形机器人洗衣服。

而在广东，人形机器人已经可以听从指令，并完成交互任务。从插花、浇水、洗衣服、晾衣服，到可以准确抓取物体的三指灵巧手，再到新能源汽车工厂里“实训”打工的工业版人形机器人，多家机器人企业正在人形机器人的赛道上，同台竞技。

特种锻造——

航天工程 大科学装置

发挥举国体制特殊优势

航天工程、大科学装置，是新质生产力的典型代表，也是充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力的关键性领域。该系列微纪录片将这种特殊的资源配置与组织方式归为“特种锻造”。

在采访锦屏实验室的时候，记者深入到距离山顶2400米深地下，记录下清华大学和上海交通大学团队在这里布设探测暗物质的装置，在寻找暗物质这一科技前沿与国际团队同台竞技。

要甄别并发现暗物质粒子，如同在一场人声鼎沸的足球比赛现场听见一根钢针跌落的声音。

在上海，北斗三号总设计林宝军带记者亲身体验北斗导航的精度和服务的广度。三十年的持续探索，追赶超越，中国北斗正闪耀星空，服务全球。

中国北斗系统正闪耀星空，服务全球。

中国科学院上海天文台研发的被动型星载氢钟，它被称为北斗三号卫星的“心脏”。

中国科学院上海天文台研究员林传富，参与研制星载氢原子钟。

在中国科学院上海天文台，记者采访到了氢钟团队首席科学家林传富，年过七旬却仍坚守在科研一线。在传承创新中，新一代氢钟团队研发的星载氢钟，成为北斗三号系统的“心脏”，也成为鹊桥二号中继星的核心部件。

型材锻造——

发挥区位优势 推动协同创新

打造新质生产力新增长极

就好比成熟的“型材锻造”，往往需要根据材料的不同而选取不同的锻造工艺。因材施锻，因地制宜，也正是发展新质生产力的重要考量。

上海超算中心，用上合肥的量子计算机。背后有啥故事？

在安徽合肥，记者见到了中国第一个半导体量子计算专业博士张辉。他参与研发建造的量子计算机和上海超算中心融合，已经在气象预报、新材料、人工智能等方面取得不错的成果。

中国第一个半导体量子计算专业博士张辉。

中国科学技术大学李良彬团队，正在进行新型显示光学膜材料的研究。他经常往返上海和合肥两地，通过上海光源、合肥光源进行研发试验。

安徽合肥，中国科学技术大学李良彬团队正在研发新型显示光学膜材料，同步辐射光源已成为他们的科研利器。

依托安徽合肥、上海张江两大综合性国家科学中心，从技术发展到创新应用，长三角协同创新，为区域经济发展提供了强大动力。如今，上海光源和合肥光源正在协同建造第四代光源，长三角的两束光，正辉映出更加闪耀的光芒。它也将成为区域创新发展、新质生产力加速锻造中不可获缺的重要动力。

上海光源、合肥光源，长三角两束光，正辉映出更加闪耀的光芒。

自由锻造——

全球研发中心城市自由创新 活力无限

英雄不问出处 揭榜挂帅 谁行谁就上

自由锻造，没有模具，可以生产各种形状的锻件，更具灵活性。新质生产力的锻造亦如此，离不开自由创新的土壤，离不开鼓励科技研发、助力成果转化的多种体制机制创新。置身“三湘热土”，这里正瞄准“三高四新”，在先进制造、数实融合、新材料研发、超算等领域进行创新实践。

长沙巴斯夫杉杉电池材料研究院，正在进行电池材料研究。

在湖南长沙，记者看到了一个新质生产力加速锻造、创新活力自由迸发的经济发展高地。

在巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地，这里将迎来全球60个电池材料供应商。这是巴斯夫杉杉电池材料研究院成立以来首次全球组团“带货”。这家合资企业主导的新型研究机构，专注于多种类型的电池正极材料的研究，负责人马克来自德国。

巴斯夫杉杉电池材料有限公司副总经理马克说：“长沙的科技人才很多，新能源产业非常完善，我搬到长沙后，很快就有了家的感觉，我很喜欢这里。"

在时代潮流里奋勇向前的湖南，正在力争把长沙打造为全球研发中心城市。

中共湖南省委书记沈晓明告诉记者，全球研发中心开始从特大型中心城市向其他城市转移，再布局的过程就是长沙的机会。与此同时，湖湘文化蕴含的敢为人先、经世致用的精神特质，是湖南推进科技创新的社会思想基础；长沙的高等教育发达，尤其是高校的专业覆盖面很广，对研发活动的支撑能力很强。此外，长沙还有城市宜居等优势。因此，长沙功能布局基于全球，研发任务源自全球，研发资源来自全球，研发成果用于全球。

湖南长沙制造的拥有中国完全知识产权的 “深江1号”盾构机，正在掘进作业。

湘江实验室。

湖南株洲，算法测算团队正在做地铁智能化检测试验。

在湖南株洲 ，记者看到了正在为轨道交通研发智能运维系统的联合团队。这个由高校、地铁公司、机车公司等多家单位共同组成的研发团队，成功揭榜工信部等部门去年发布的智能制造解决方案中的设备智能运维项目。不唯学历、 不设门槛，自由竞争，揭榜挂帅成为新质生产力锻造的助推器。

感知新质生产力的温度

一路采访，记者也在一路感受汹涌澎湃的科技浪潮：在深空，鹊桥二号已经抵达月球轨道，未来将建起太阳系通信网络；在深海，亚洲第一深水导管架“海基二号”已经安装就位，海上大力士初显神威……

新质生产力，它可以是揭榜挂帅中触发研发灵感的一道闪电，也可以是北斗卫星在暗夜里闪烁的一束微光；一代代科研工作者的坚守奋进中追赶超越，将曾经遥不可及的科技融入寻常百姓的生活。

鹊桥二号中继星。

中国嫦娥工程，预计2030年将实现载人登月。

实际上，新质生产力的锻造，最核心的推动力是人，最终端的受益者也是人。

老骥伏枥，他年逾古稀还与年轻人并肩前行，研发新一代氢钟；

志在必得，他成功做成首例无线微创脑机接口临床试验，脑机接口设备实现产业化；

决胜千里，他尝试量超融合，让量子计算机做到更高算力。

当四肢瘫痪多年的老杨通过脑机接口意念控制和大家一起举杯庆祝时；

当超导托克马克装置正在1.2亿度的状态下燃烧更长时间时；

那一刻，我们感受到了新质生产力的光芒。

心之所向，行之所往，未来已来，唯变不变。以人工智能、生物科技、新能源、新材料为代表的战略性新兴产业和未来产业正茁壮成长，加速形成新质生产力。

(责编：王震、章斐然)

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