人民网北京5月9日电 （记者申佳平）5月6日，习近平经济思想研究中心在京召开“《习近平经济思想研究》期刊创刊两周年暨经济形势解读会”，通报开展学习研究、宣传阐释习近平经济思想的有关情况，邀请有关专家学者围绕4月30日中共中央政治局会议精神，对当前经济形势进行解读。

2022年4月，由国家发展改革委主管、习近平经济思想研究中心主办的《习近平经济思想研究》期刊正式创刊。创刊两年来，期刊突出政治性、引领性、独家性、特色性，努力打造高质量、有深度的权威期刊。截至目前，已发行25期正刊和2期专刊。

一是充分彰显政治性，每期梳理习近平总书记关于经济社会发展某一重大问题的系列重要讲话，并作为该期的主题统领安排其他文章；

二是着重体现引领性，刊发中央和国家部委、地方党政、大型央企主要负责同志的署名文章，并约请相关领域的大家名家撰写理论文章；

三是着力保持独家性，围绕重大事件和重要节点，独家首发相关稿件；

四是持续打造特色性，不定期开设“强国建设”“新质生产力研究”“青年理论学习小组”等特色栏目并策划推出“习近平总书记和村庄的故事”系列组稿。期刊传播力和影响力日益增强。

会议还围绕今年一季度经济形势进行了深入研讨。会议指出，下一阶段要以更高效率推动落实既定政策和重点任务，更大力度推进解决主要矛盾问题，更高质量做好重大政策谋划和预研储备，在有效落实宏观政策、因地制宜发展新质生产力、坚定不移深化改革扩大开放、持续防范化解重点领域风险、扎实推进绿色低碳发展、切实保障和改善民生等方面持续发力，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。

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