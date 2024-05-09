习近平总书记指出，“要全面贯彻网络强国战略”“缩小数字鸿沟，在互联网发展中保障和改善民生，让更多国家和人民共享互联网发展成果”。30年来，特别是党的十八大以来，我国紧密围绕“增进人民福祉”这个互联网发展的出发点和落脚点，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

作为中国互联网络建设发展的“记录者”，自1997年以来，中国互联网络信息中心连续开展统计调查工作，每年发布两次《中国互联网络发展状况统计报告》，至今已持续发布53次，通过数据忠实记录制造强国、网络强国和数字中国的建设历程。

抓住机遇开局起步 中国开启互联网时代

1994年，在党中央的坚强领导下，在科学界有识之士的大力倡导下，在国际友人的倾力支持下，我国抓住了信息革命的历史机遇，开启了崭新的互联网时代。

一是网络连通，域名回归。1994年4月20日，中国接入国际互联网的64K国际专线开通，中国成为全球第77个实现全功能接入互联网的国家。同年5月，中国国家顶级域名“.CN”在中国科学院计算机网络信息中心完成了服务器设置，改变了中国的顶级域名服务器放在国外的历史。

二是组建中心，管理资源。1997年6月，经批准，中国互联网络信息中心组建，行使国家互联网络信息中心的职责，运行和管理国家顶级域名“.CN”。同月，中心以国家互联网络信息中心的身份与亚太互联网络信息中心（APNIC）进行业务联系，取得APNIC认可，成为中国大陆地区唯一的国家互联网IP地址分配机构（NIR）。

三是聚焦发展，开启调查。1997年，国家主管部门决定由中国互联网络信息中心牵头组织开展互联网行业发展状况调查，这是国内第一次针对互联网络发展状况所做的调查统计。第一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国上网用户数为62万人，主要通过拨号上网；“.CN”域名注册数为4066个。

改革开放高速发展 中国互联网规模显现

自2001年我国加入世界贸易组织以来，我国互联网发展进一步提速，互联网基础建设、网民规模、互联网应用均实现高速发展。

一是域名迅猛发展，跃居全球首位。2003年中国国家顶级域名“.CN”向公众开放注册，实现迅猛发展。2005年，“.CN”域名注册保有量突破百万，世界排名从第十三位上升到第六位；2008年7月，“.CN”域名注册量达1218.8万个，成为全球最大的国家和地区顶级域名。

二是IP需求攀升，开启地址迁移。从2000年到2011年间，中国IPv4地址总量以较快的速度逐年攀升。随着全球IPv4地址的逐步耗尽，IPv4地址向IPv6迁移成为包括我国在内的世界各国IP地址工作的重中之重。2003年，国家启动中国下一代互联网示范工程（CNGI）。2004年12月，全球最大的纯IPv6网络CNGICERNET2正式开通。

三是网民高速增长，成为全球第一。2005年7月发布的第16次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国网民总数突破了1亿。2008年6月，我国网民数量达到2.53亿，网民规模跃居全球第一。

四是网络应用多样，更好满足需求。从2002年到2007年间，网民平均使用的互联网应用数量从4.4个快速增长到7.3个；互联网应用市场中的多数细分领域都迎来了高速发展，网络招聘、网络教育、在线旅行、网络游戏、即时通信，以及网络音乐市场的用户规模年均复合增长率均在两位数以上。

阔步迈向网络强国 中国互联网取得历史性成就

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国正从网络大国向着网络强国阔步迈进。工业和信息化部等主管部门积极作为，有力推动我国互联网发展取得历史性成就，发生历史性变革。

一是基础设施全面覆盖。我国互联网基础设施建设持续发力，建成了全球规模最大、技术领先的互联网基础设施，实现“市市通千兆、县县通5G、村村通宽带”，为互联网发展筑牢根基。

二是网络惠民深入推进。得益于我国互联网基础设施建设的全面推进，网民规模实现平稳较快增长。2021年6月，我国网民规模突破十亿。更多人民群众得以享受到互联网带来的便利，互联网的普及也为人民生活水平的提升创造了条件，农村地区互联网普及率快速提升，到2023年已达66.5％。

三是数字经济欣欣向荣。我国大力发展数字经济，加速各行业数字化改造进程，持续推动农业、制造业、服务业转型升级，有效提升各产业整体实力和质量效益。数字经济已成为驱动我国经济发展的重要引擎。我国网络购物用户规模已达9.15亿人，网络零售额攀升至15.4万亿元，连续11年位居世界第一。

四是数字技术加速应用。人工智能、物联网、区块链等高科技与我国互联网相关产业加速结合，推动产业提质增效。截至2022年12月，我国建成全球规模最大的移动物联网，连接数达到18.45亿户，成为全球主要经济体率先实现“物超人”的国家。

五是网络治理逐步完善。我国网络空间法治化进程稳步推进，相关法律法规先后出台，依法治网格局逐步形成。我国相继出台《网络安全法》《电子商务法》《数据安全法》《个人信息保护法》等，为依法开展网络和数据治理提供切实法律保障。

三十而立正青春，扬帆起航新征程。中国互联网络信息中心持续丰富统计方法，拓展统计领域，深入开展互联网统计研究，为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者和广大人民群众提供参考数据，为网络强国建设秉笔记录、出谋献策。

展望未来，中心将进一步立足两个大局，胸怀“国之大者”，持续强化互联网行业管理支撑能力，加强互联网助力推进新型工业化、形成新质生产力等重点问题研究，形成更多具有前瞻性、战略性的研究成果，为加快推进新型工业化、建设网络强国和数字中国做出新的贡献。（人民邮电报）

(责编：申佳平、陈键)

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