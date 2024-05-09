人民网北京5月9日电 （记者杨曦）5月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《第一次全国自然灾害综合风险普查公报》（以下简称《公报》）有关情况。据介绍，本次普查开展了地震、地质、气象、水旱、海洋、森林草原火灾6大类、23种灾害风险和综合风险评估区划，将全国划分为6个自然灾害综合风险大区、30个综合风险区和90个风险防治亚区，首次形成了覆盖国家、省、市、县四级的评估区划成果。

《公报》显示，我国已对18万余处地质灾害隐患点的信息进行了更新，截至2023年12月底，全国共登记在册滑坡隐患点13.2万处、崩塌隐患点8.2万处、泥石流隐患点3.3万处。在地质灾害评估区划方面，全面完成1∶100万的全国崩塌滑坡泥石流地质灾害危险性评价、风险区划和防治区划工作，形成了系列区划成果。其中，全国地质灾害极高风险区面积为35.6万平方千米，高风险区面积为83.3万平方千米，中风险区面积为92.5万平方千米，分别占全国陆地面积的3.7%、8.7%和9.6%。全国地质灾害重点防治区面积为288万平方千米，次重点防治区面积为372万平方千米，分别占全国陆地面积的30%和38.7%。

《公报》显示，我国已经完成全国沿海风暴潮、海浪、海啸、海冰、海平面上升5个灾种致灾要素调查，形成1978年~2020年致灾孕灾要素数据集。调查评估海堤、海港、海水养殖区、滨海旅游区4类海洋灾害主要承灾体1.39万个（段），排查重点隐患6000余处，形成海洋灾害承灾体调查数据集、重点隐患数据集和空间分布图集。在海洋灾害风险评估区划方面，综合评估全国沿海11个省份219个县（市、区）的风暴潮、海浪、海啸、海冰、海平面上升5个灾种灾害风险空间分布，形成国家级1∶100万、省级1∶25万、县级1∶5万海洋灾害风险评估区划图集。

据悉，自然资源部作为这次全国自然灾害综合风险普查的主要成员单位，全面完成了全国地质灾害风险普查和海洋灾害风险普查。同时，遵循“边普查、边应用、边见效”原则，积极深化普查成果的落地应用。其中，地灾风险普查成果已应用于群测群防、监测预警、综合治理、防治规划等常态化地质灾害防治工作，以及精细调查、风险双控等“十四五”期间的地质灾害防治重点任务；海洋灾害风险普查成果已应用于国土空间规划、海岸带保护修复等自然资源主体业务体系，在沿海大型项目建设、空间布局中统筹考虑海洋灾害风险，实现海洋灾害源头管控。此外，自然资源部办公厅印发通知，将地质灾害和海洋灾害风险普查成果应用于国土空间规划，充分发挥国土空间规划的源头治理、系统治理、综合治理作用，推动实现灾害风险源头管控。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经