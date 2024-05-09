人民网深圳5月9日电 （记者栗翘楚）从年初的智利车厘子，到近期的泰国榴莲，进口水果频频登上热搜，刷新“存在感”。中国是全球最大的水果生产国和消费国，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）深入实施，低关税、快速检验检疫等政策出台，越来越多进口水果进入中国市场，让中国家庭的“果盘”不断丰富，满足消费者多元需求。

4月21日，一批泰国榴莲经昆明海关所属勐腊海关关员监管验放后，搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，运往国内市场，这是今年以来经中老铁路进境的第125批榴莲，进口量较去年同期增长超7倍，截至4月20日，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物已突破800万吨。

海关关员对中老铁路装载进境榴莲进行查验。黄中磊摄

在进口水果中，榴莲深受中国消费者喜爱。据中国海关统计，2023年中国进口新鲜榴莲超142万吨，进口量同比增长72.87%。

随着市场需求日益增长、通关便利化持续提高，进口水果已经成为市民果篮里的“常客”。与此同时，在西部陆海新通道、中老铁路等重大项目的不断推进的背景下，区域内冷链、冷库等配套基础设施不断完善，东盟国家农产品进入中国市场日益便捷。

近日，广州港南沙港区迎来榴莲进口小高潮，“五一”假期前后靠泊榴莲快船13艘次，向国内市场输送新鲜榴莲约2.8万吨。“对于水果来说，时间就是生命和品质。榴莲是典型的呼吸跃变型热带水果，果肉会因为呼吸作用而发生明显的变化，其生命周期在十天左右，因此通关效率对于我们来说非常重要。”深圳鑫荣懋果业有限公司关务管理部总监李元梅说。

作为国内最重要的榴莲进口口岸之一，针对榴莲不易保存，时效性要求极高的特点，南沙口岸单位推动通关全链条“一站式”服务，实行“7×24小时”船舶随到随检、预约通关，在船舶联检、审单、查验、放行等环节全力保障进口水果安全高效进入市场。

“新鲜水果对通关时效要求较高，我们在这批榴莲抵港前主动联系企业掌握抵港时间等信息，指导企业采取‘提前申报’和无纸化通关等便利化通关措施，确保货物到港后及时查验、高效便捷通关。”南沙海关三期冷链监管科科长胡京友表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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