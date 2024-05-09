进口榴莲抢“鲜”通关 “洋水果”走俏中国市场
人民网深圳5月9日电 （记者栗翘楚）从年初的智利车厘子，到近期的泰国榴莲，进口水果频频登上热搜，刷新“存在感”。中国是全球最大的水果生产国和消费国，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）深入实施，低关税、快速检验检疫等政策出台，越来越多进口水果进入中国市场，让中国家庭的“果盘”不断丰富，满足消费者多元需求。
4月21日，一批泰国榴莲经昆明海关所属勐腊海关关员监管验放后，搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，运往国内市场，这是今年以来经中老铁路进境的第125批榴莲，进口量较去年同期增长超7倍，截至4月20日，昆明海关累计监管中老铁路进出口货物已突破800万吨。
海关关员对中老铁路装载进境榴莲进行查验。黄中磊摄
在进口水果中，榴莲深受中国消费者喜爱。据中国海关统计，2023年中国进口新鲜榴莲超142万吨，进口量同比增长72.87%。
随着市场需求日益增长、通关便利化持续提高，进口水果已经成为市民果篮里的“常客”。与此同时，在西部陆海新通道、中老铁路等重大项目的不断推进的背景下，区域内冷链、冷库等配套基础设施不断完善，东盟国家农产品进入中国市场日益便捷。
近日，广州港南沙港区迎来榴莲进口小高潮，“五一”假期前后靠泊榴莲快船13艘次，向国内市场输送新鲜榴莲约2.8万吨。“对于水果来说，时间就是生命和品质。榴莲是典型的呼吸跃变型热带水果，果肉会因为呼吸作用而发生明显的变化，其生命周期在十天左右，因此通关效率对于我们来说非常重要。”深圳鑫荣懋果业有限公司关务管理部总监李元梅说。
作为国内最重要的榴莲进口口岸之一，针对榴莲不易保存，时效性要求极高的特点，南沙口岸单位推动通关全链条“一站式”服务，实行“7×24小时”船舶随到随检、预约通关，在船舶联检、审单、查验、放行等环节全力保障进口水果安全高效进入市场。
“新鲜水果对通关时效要求较高，我们在这批榴莲抵港前主动联系企业掌握抵港时间等信息，指导企业采取‘提前申报’和无纸化通关等便利化通关措施，确保货物到港后及时查验、高效便捷通关。”南沙海关三期冷链监管科科长胡京友表示。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 海关总署：我国已与28个经济体签署AEO互认协议
- 人民网深圳5月9日电 （记者栗翘楚）5月8日，世界海关组织第六届全球AEO大会在深圳召开。大会期间，海关总署分别与布隆迪共和国税务局、冰岛税务与海关署签署《中华人民共和国海关总署和布隆迪共和国税务局关于中国海关企业信用管理制度与布隆迪海关“经认证的经营者”制度互认的安排》《中华人民共和国海关总署和冰岛税务与海关署关于中国海关企业信用管理制度与冰岛税务与海关署“经认证的经营者”制度互认的安排》，与澳门海关签署《海关总署和澳门海关关于内地海关与澳门海关AEO企业数据自动交换的合作备忘录》。…
- 评论
- 关注