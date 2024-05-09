原标题：新质生产力一线观察|德力西集团：以创新厚植核心竞争力

“五一”假期刚过，德力西电气研发团队就开始对数字化配用电系统的新场景、新应用进行攻关迭代。通过新型物联网感知设备和人工智能技术的赋能，未来配用电系统不仅能实现诊断、预测、预警，还能在更加复杂的场景下为用户提供更便捷、更丰富、更安全的运维体验。

通过数字化转型赋能传统产业、顺应行业趋势推动绿色发展、着眼未来形成企业发展新动能……近年来，国内电气行业领军企业德力西集团持续加大创新力度，不断培育巩固传统制造业企业的核心竞争力。

转型升级：“小开关”闯出大天地

走进位于浙江乐清的德力西电气小型断路器制造车间，一个个设备柜组成的生产线整齐排列，透过蓝色玻璃可以看到，设备柜内的自动化设备正在高速生产。偌大的车间里，几乎见不到工人。

“这个车间主要生产低压断路器，除了最后一步需要人工对产品进行复检，其他环节全部可以由机器完成。车间内工人只需根据指示灯颜色，对设备进行维护和调试。”德力西工作人员陈康美介绍，原来一条100人左右的生产线现在只需要5个人，生产效率和良品率也同步提升。

图为位于乐清的德力西电气小型断路器制造车间。新华社记者魏一骏 摄

这是德力西大力推动数字化转型的一个缩影。作为一家创业40年的传统制造业企业，其前身是“乐清县求精开关厂”。“2007年德力西与国外巨头成立合资公司，引入数字化软件和先进管理理念，公司发展驶入快车道。”德力西集团高级副总裁胡成虎说。

“‘八八战略’提出走新型工业化道路，企业也正好有数字化转型的迫切需求。”胡成虎说，合资公司以德力西品牌运营，企业的数字化转型之路很快找到了方向。

2012年开始，德力西电气旗下各大生产基地开展自动化改造，从第一条自动化装配线上线到智能装备不断升级，生产过程越来越智能。目前，在最为先进的安徽芜湖生产基地，设备自动化率达97%左右。

每天生产300万极小型断路器、最快1.7秒下线一个产品……通过转型升级，“小开关”闯出了大天地，销量稳步增长。

绿色低碳：顺应行业发展新趋势

近日，德力西电气温州基地零碳工厂授牌仪式在乐清举行，至此，德力西电气旗下安徽芜湖、河南濮阳、浙江温州三个基地获得了五星零碳工厂（Ⅰ型）及工业和信息化部国家级绿色工厂两大认证。

在德力西制造基地，厂房屋顶铺设大量光伏板，新能源车充电站采用光伏发电，不仅自发自用还实现余电入网；能源管理系统及变频技术应用等项目实施，不断提升能源使用效率；回收空压机余热用于冬季取暖，雨水回收用于浇灌、清洁……

图为德力西电气芜湖工厂（无人机照片）。（德力西集团供图）

自2018年开始建设清洁工厂，德力西在实践中不断探索和积累经验，先后获得省级绿色工厂、国家级绿色工厂、碳中和工厂等认证，并获颁低压电器行业首张零碳工厂认证证书。

“德力西电气始终践行可持续发展理念，制定了以人为本、促碳中和、建绿色生态圈为核心的绿色发展战略，从绿色设计、绿色制造、绿色服务同步推进‘双碳’目标落地。”德力西电气工控事业部总经理顾洪秀说。

顾洪秀介绍，以产品设计环节为例，加入全生命周期绿色理念，充分考虑产品的使用寿命、安全保障、运转维修计划、报废与回收再利用的全过程。通过轻量化设计，在保证产品性能的同时，减少有害物质的产生，降低碳排放。

作为德力西电气的供应商之一，浙江雅博电器科技有限公司也在德力西电气带动下获得零碳工厂认证。“在绿色发展过程中，我们努力携手员工、供应商及客户等，共同推进产业链绿色发展生态圈建设，实现可持续发展。”顾洪秀说。

着眼未来：持续创新培育新动能

2012年德力西集团上海总部落户后，公司将研发团队也搬到了上海。

“上海在人才、高校和科研院所等方面更有优势，目前德力西电气的研发团队中有六成左右在上海办公。”胡成虎告诉记者，德力西电气累计拥有的1650余项专利中，80%由上海研发团队主导研发。

正是在研发上的重新布局和持续投入，让企业有了源源不断的发展新动能。目前，德力西电气的产品和服务网络已经覆盖60多个国家和地区，去年出口业务量实现大幅增长。

“我们已经成功将数字化和智能化导入传统的配用电系统，不仅可以实现感知、连接、保护、遥控和报警等功能，通过人工智能等新技术赋能，还可以实现诊断、评估、预测、预警。”德力西电气研发副总裁叶琦鹏说，“创新永无止境，我们还在持续迭代，持续更新，为用户提供更加丰富便捷易用的运维体验。”

科技创新离不开人才的有力支撑。德力西成立博士后科研工作站，以研究行业前瞻性重点课题为主，带动公司的新产品研发。目前，累计9名进站博士共完成了8个研究项目，申请了发明专利2项、实用新型专利5项、软件著作权2项，制定的2项企业标准上升为国家标准。

“从制造业的角度来看，发展新质生产力要坚持从实际出发，积极用新技术改造提升传统产业，从而推动产业向高端化、智能化、绿色化发展，在这个过程中，民营企业有广阔的发展天地。”德力西集团董事局主席胡成中说。（记者 魏一骏）

(责编：董童、李源)

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