5月9日，“印在家，赢未来”2024 惠普春季家用打印机趋势新品发布会暨合作伙伴大会在北京举行。本次发布会上，惠普针对中国家用打印市场进行精心整合和战略布局，正式推出了惠普家用喷墨打印机、家用学习连供打印机以及家用激光多功能一体机三大核心系列产品家族，共计16款产品，全面加码家用打印市场，丰富家用打印家族产品矩阵。

2024 惠普春季家用打印机趋势新品发布会暨合作伙伴大会发布会现场。（受访者供图）

惠普公司全球资深副总裁、大中华区总裁庄正松在致辞时表示：“惠普进入中国40多年来，始终坚守‘在中国，为中国’的战略，秉持‘以客户需求为本源’的核心理念，不断推动产品组合和服务的创新与优化。惠普将与合作伙伴携手共进，让每一位用户在惠普打印产品的陪伴下，尽享学习和生活的乐趣，激发灵感，打造高效、便捷、智能的卓越体验。”

惠普公司全球副总裁、打印机与耗材产品事业部大中华区总经理金卫东表示，“基于在中国市场深厚的积累与沉淀，惠普紧跟时代步伐，聚焦中国家庭日益多元的打印需求，携手广大合作伙伴，共同构建了一个强大的行业生态体系，致力于提供高品质的产品、多元化的产品组合、卓越的使用体验以及个性化的解决方案，全方位满足家庭成员在学习、工作以及生活中的进阶打印需求。展望未来，惠普将继续深耕中国家用打印市场，引领行业创新潮流，为广大用户带来更多优质、高效的打印产品。”

此外，金卫东与惠普公司家用打印事业部全球负责人Premal Kazi在会上共同探讨了惠普如何助力家用打印市场发展，通过提供全面的激光与喷墨打印产品组合，针对本土用户的实际需求量身定制高效便捷的解决方案，从而为家庭用户带来优质的打印体验。

在产品发布环节，惠普公司家用打印机硬件产品总监Cesare Gritti与惠普打印机与耗材产品事业部海量打印产品部大中华区总经理沈浩，详细介绍了全新推出的家用打印机产品家族，让用户进一步了解产品在满足不同使用需求方面的优势。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经