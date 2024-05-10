原标题：扎根杭州面向未来，阿里巴巴杭州全球总部正式启用

5月10日，位于未来科技城的阿里巴巴杭州全球总部新园区正式启用，这是阿里巴巴目前最大的综合性办公园区。从空中俯瞰，园区正中央呈现阿里标志性的笑脸logo，这一设计象征着阿里巴巴生于杭州，扎根杭州，成立25年“让天下没有难做的生意”的初心始终不变。

阿里巴巴杭州全球总部

据了解，阿里杭州全球总部秉承“绿色、科技、可持续”的设计理念，运用物联网和AI技术，建成一整套智慧办公系统，并通过“减碳大脑”精准调控园区能耗。

同一天，位于北京的阿里巴巴朝阳科技园正式启用。5月10日也是第20个“阿里日”，两大新园区开园首日向阿里亲友开放，欢迎亲友入园，共同迎接新园区启用。

年轻、开放、有活力的园区氛围，充满校园感

据介绍，阿里巴巴在国内150多个城市和海外25个国家设有办公园区或办公地点，以杭州作为全球总部地点是因为“阿里巴巴出生在杭州，生长在杭州，始终扎根杭州面向全球”。

步入杭州全球总部新园区，最直接的感觉是年轻、朝气、校园感十足。一条长约800米的环形通道将7座楼宇连通，交流环上设有大量的灵活办公空间，方便员工们在不同楼宇间自由穿行，交流讨论。楼内挑空的LOFT设计，让员工仿佛置身校园图书馆。

园区内还设有通过FIFA(国际足联)认证的标准足球场、获得中国田径协会认证的400米跑道，以及篮球场、羽毛球场、健身房等设施。

园区内随处可见一些暖心设计。每栋楼都设有孕妇休息室和备奶室，让孕期、哺乳期的女性员工拥有独立私密的休息空间。还设有272处无障碍设施，包括无障碍电梯、无障碍卫生间、无障碍停车位等。其中，访客中心的无障碍设施已经标注进高德地图中，为访客提供无障碍导航服务。

“阿里巴巴一直致力于建立多元、包容、共融的工作场所文化，营造促进员工健康和活力的工作环境。杭州全球总部的设计理念之一正是‘快乐工作、认真生活’。”阿里巴巴控股集团总务线总裁刘菲表示。

全套智慧办公系统，“减碳大脑”科技减碳

阿里巴巴一直倡导“绿色、科技、可持续”的发展理念，推行绿色低碳的工作方式，并不断探索科技减碳。

据了解，杭州全球总部运用物联网和AI技术，实现了从智能办公、智能会议到智慧餐厅、智慧邮局、智能停车等一整套智慧办公系统。员工预订会议室、打印、报销、差旅等场景均实现自助化、智能化。每个工位上都有二维码，员工可以扫码自助调节各自工位的空调温度、照明亮度，自助开、关灯，以及使用会议室投屏设备等。

阿里园区创新设计了“减碳大脑”，将99%的IOT设备线上化，能根据天气环境、入园人数等，对空调系统、照明系统等分时段、分区域精准调控，实现科学减碳。借助该系统，仅西溪A、B两个园区在2023 财年即实现减碳量2866.2吨。

阿里巴巴一直鼓励员工成为低碳生活的践行者，员工可通过“减碳大脑”随手上报塑料瓶回收、出差拼车、双面打印等18种低碳行为。2023 年，超10万名员工完成了超125 万次低碳差旅行为，减碳量总计达6000多吨。

由于在ESG方面的创新实践，杭州全球总部获得了LEED金级办公社区认证，并将成为LEED+WELL双金级认证园区。

笑脸logo生机盎然，初心不变面向未来

阿里杭州全球总部正中央是一座“笑脸”花园，它按照“生态巢”的创新概念，建成了生物多样性的自然栖息地和可持续水系统。

在园区建设之初，设计师已经将水资源的循环与二次利用融入设计之中，通过雨水废水的收集、储存和再次利用，尽可能提高利用率。花园里不仅有观赏植物，还专门栽种了胡柚、杨梅和果石榴，为西溪湿地生态中的飞鸟和小动物们提供食物。

据了解，杭州全球总部笑脸花园的寓意是初心不变。阿里巴巴的logo正是一张笑脸，它诞生于阿里巴巴创立初期，代表客户满意的笑脸。

随着阿里巴巴杭州全球总部(西溪C区)正式启用，西溪A区将成为淘宝天猫等国内电商业务总部，阿里巴巴数字生态创新园(西溪B区)将建设成开放型园区，以更好地服务上下游生态企业。

从1999年的湖畔花园小区，到文三路华星时代广场，再到文一西路西溪园区，阿里巴巴总部随着时代发展，历经数次搬迁，始终扎根杭州。如今，新的全球总部正式启用，阿里巴巴也将在充满蓬勃生命力的新园区更好地面向未来。

(责编：曹淼、李源)

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