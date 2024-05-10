欧阳易佳

晌午，四川省眉山市仁寿县龙正镇西蝉村村民李光明拧开家里的水龙头，清澈的自来水哗哗流出。“水压稳定，水质也好，日常生活完全够用了。”谈起实现城乡供水一体化后的用水体验，李光明很是满意。

水是民生之本、生态之基、乡村之魂，农村供水作为重要的基础设施，承载着乡村振兴的民生期待。5月8日，在宁夏回族自治区固原市召开农村供水高质量发展现场推进会上，水利部党组书记、部长李国英指出，要优先推进城乡供水一体化，依托足水源、接入大管网，做到能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。

从印发《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设；到水利部指导各地落实《指导意见》，编制完善省级农村供水高质量发展规划，将高质量发展目标任务落实到市县、项目和年度……近年来，城乡供水一体化建设顶层设计不断完善，更多农村居民喝上了放心水。

江苏统筹实施农村供水与城乡区域供水，实现农村自来水普及率达100%；湖北建成万吨级水厂202座，服务农村人口1960万人；四川省启动乡村水务建设，新建集中供水工程493处、规模化供水工程264处，1370万群众的饮水条件大幅改善……汩汩清流润心田，各地聚焦城乡供水一体化，加快推进农村供水高质量发展。

一渠活水润民心，农村供水工程如何实现全覆盖？李国英表示，对城市供水管网短期难以延伸覆盖的地区，要发展集中供水规模化。在人口集聚的乡镇，尽可能规划建设“千吨万人”供水工程，以此为中心辐射分散用水户，最大限度扩大规模化供水范围。

“对确实无法纳入城乡供水一体化、集中供水规模化的地区，因地制宜推进小型供水工程规范化建设，不落一户一人。”李国英说。

加快推进农村供水高质量发展，让城乡共饮“放心水”。据悉，水利部将通过全面推行农村供水县域统一管理、监测、运维、服务，实现农村供水专业化管理全覆盖。聚焦2025年农村供水水质基本达到当地县城水平目标，推动农村集中供水工程今年年底前全部按要求配备净化消毒设施设备等。强化城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小型集中、分散工程水质巡检。加强水源地保护，健全从水源到水龙头的农村饮水安全保障体系。

水利是农业的命脉，农村水利是水利基础设施建设的重点领域。记者了解到，水利部、财政部已下达2024年度中央财政补助资金40亿元，用于支持各地实施。农村供水工程维修养护工作。同时下达了30亿元中央财政补助资金，实施小型饮用水工程建设，着力解决农村供水水源不稳定问题。解决管网输配能力不足等问题，提升县域农村供水规模化水平。指导各地应对洪旱灾害保供水工作，完善农村供水应急预案，培训应急供水队伍，储备应急供水物资。建立健全平级两位的农村供水应急保障体系。

数据显示，2024年，水利部完成6.8万处农村供水工程维修养护，受益人口1.7亿人，不断提升农村供水保障能力和水平，以农村供水高质量发展，推动乡村全面振兴。

(责编：郝帅、吕骞)

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