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裴晓菲：以高水平保护支撑高质量发展 讲好生态故事

2024年05月10日19:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （欧阳易佳）5月9日，由人民网举办的“行进中国”大型融媒体系列调研行启动仪式在北京举办，生态环境部宣传教育司司长、新闻发言人裴晓菲参加启动仪式并致辞。裴晓菲表示，生态环境保护功在当代、利在千秋。新时代新征程上，生态环境部将紧紧围绕高质量发展首要任务，充分发挥生态环境保护引领、优化和倒逼作用，推动绿色低碳循环发展，以高品质的生态环境支撑高质量发展。

生态环境部宣传教育司司长、新闻发言人裴晓菲致辞。人民网记者 许峥摄

生态环境部宣传教育司司长、新闻发言人裴晓菲致辞。人民网记者 许峥摄

党的十八大以来，党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹，祖国大地天更蓝、地更绿、水更清，万里河山更加多姿多彩。

裴晓菲介绍，通过以源头预防优化经济发展方式，全面推进生态环境分区管控，全国已划定了约4万个环境管控单元，为高质量发展明底线、划边框。在强化项目环评保障、服务经济社会发展的同时，严格生态环境准入管理，守牢高质量发展的底线。加强生态环境督察执法，坚决遏制高耗能、高排放、低水平的项目盲目发展。

“我们把实现减污降碳协同增效作为总抓手，突出生态环境质量改善、碳达峰碳中和的倒逼作用，推动产业结构、能源结构、交通运输结构等加快调整优化。”裴晓菲说，以减污降碳倒逼绿色低碳转型。2023年，我国可再生能源发电装机历史性超过火电，全年新增装机超过全球一半。新能源汽车、锂电池、光伏产业“新三样”出口快速增长，展现了中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。

裴晓菲表示，近年来，生态环境部实施生态环境基础设施建设等重大工程项目，大力推进生态环境导向的开发模式创新试点，制定实施金融支持生态环保项目政策与措施，撬动更多社会资本参与生态环境保护。同时，加快绿色低碳技术攻关和推广应用，大力发展生态环保产业。目前，火电、钢铁、水泥超低排放，大型垃圾焚烧、燃煤烟气治理技术装备达到世界领先水平。

裴晓菲介绍，通过深入推进京津冀协同发展、长江经济带发展等国家重大战略实施中的生态环保工作，深化生态文明示范创建，引导各地探索建立生态产品价值实现机制，通过发展生态工业、生态农业、生态旅游、生态金融，鼓励各地因地制宜发展“美丽经济”，涌现出北京延庆、浙江安吉、湖北丹江口等一批绿水青山就是金山银山实践创新典型。

“在这个波澜壮阔的进程中，媒体积极宣传美丽中国建设的成效、及时向社会公众解疑释惑，发挥了至关重要的作用。”裴晓菲认为，推进生态文明建设，必须处理好高质量发展和高水平保护的关系。“行进中国”大型融媒体系列调研行立足讲好中国经济创新发展故事，契合新时代生态文明建设的新任务新要求，意义重大。

“期待人民网在‘行进中国’大型融媒体调研行活动中，发现更多坚持生态优先绿色发展的生动实践，涌现一批记录全面推进美丽中国建设进程的优秀新闻作品，讲好人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的精彩故事。”裴晓菲说。

(责编：郝帅、吕骞)
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