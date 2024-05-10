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2024年“百城千园行”活动启动 进一步推动工业互联网落地普及

2024年05月10日19:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者申佳平）近日，工业和信息化部发布《关于组织开展2024年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动的通知》（下简称《通知》），旨在发挥工业园区产业集聚优势，推动工业互联网向地市县域落地普及，促进广大企业特别是中小企业加快数字化转型，促进经济高质量发展。

据悉，今年“百城千园行”活动以“工赋园区 数智未来”为主题，将重点围绕政策、设施、技术、标准、应用、企业和服务进园区，进一步推进网络、标识、平台、数据、安全五大工业互联网功能体系向县域经济、产业集群下沉，将工业互联网重点产品、标准等相关成果在更广范围推广普及。同时，充分发挥行业协会、产业组织力量，做好供需对接，为园区提供诊断评估、设施建设、产融合作和产教融合等一体化、全方位服务。引导地方财政资金优先支持优秀园区发展，在高新区、经开区等各类园区，先进制造业集群、中小企业特色产业集群等产业发展载体中，召开活动启动会，开展政策宣贯、打造示范标杆等工作。

走向智能研究院执行院长赵敏表示，《通知》内容进一步丰富了工业互联网一体化进园区的内涵，将有力推动园区高质量发展，并加速新质生产力培育。

“《通知》的出台，为园区利用工业互联网实现数字化转型提供了范式，将加速推动园区数字化转型。”中国邮电器材集团有限公司副总经理崔岩说。

“百城千园行”活动自开展以来，有力促进了园区数字化、网络化、智能化、绿色化发展。2023年，全国30个省(自治区、直辖市)累计举办1400余场“百城千园行”活动，覆盖300余个园区，促进产融合作121场，带动产融合作企业2674家，累计带动投资1796亿元。

“园区是中小企业创业成长的‘摇篮’，园区的高质量发展为中小企业提供转型升级新机遇。”中国中小企业协会副会长、高新技术产业分会秘书长陈晶表示。

辽宁中德(沈阳)高端装备制造产业园负责人说，“借助‘百城千园行’活动，推动4个标识解析二级节点开展规模化应用，推动企业上云突破300家。”

中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所所长金键表示，“应着力提升园区企业利用工业互联网加快数字化转型的意识和能力，研制一批可复制、可推广、轻量化的解决方案，加速推进园区从‘毛坯房’转型升级成‘精装房’。”

中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春建议，应继续发挥行业协会的桥梁纽带作用，依托“百城千园行伙伴计划”等平台，推动实现“互联网+”“人工智能+”“数据要素X”对经济发展的放大、叠加、倍增作用，赋能千行百业向高端化、智能化、绿色化方向转型。

(责编：申佳平、吕骞)
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