夏天不能没有什么？

除了空调、西瓜

当然还有小龙虾

油焖、蒜蓉、清蒸

麻辣、秘制、姜辣

泡椒、捞汁、鱼香

……

一只普通的小龙虾

从被中国人捞出水那一刻起

就开启了无限可能模式

夏天的第一顿小龙虾

油焖还是清蒸？

小龙虾有多少种吃法？

不夸张地说

每天一款口味

三四个月都不带重样

油焖

便是最经典的做法之一

重油下锅

随着油温升起

加入姜片、大蒜

以及桂皮、八角、香叶

花椒、辣椒等香料

炸出香味

倒入处理好的小龙虾

大火翻炒

待虾壳慢慢变红

再用酱料和啤酒焖煮

最后大火收汁

一份色泽鲜艳、汤汁香浓

香辣味美的油焖大虾

就出锅了

提起一只轻嗦一口

瞬间激活味蕾

对于不吃辣的人来说

蒜蓉小龙虾是最伟大的发明

洁白的蒜粒切成

细小均匀的蒜蓉

经过调味烹饪

辛辣感不复存在

取而代之的是浓郁的

咸鲜与香甜

鲜香的蒜蓉包裹着轻薄的虾壳

先舔壳、再吃肉

根本停不下来

检验一只小龙虾品质

最有效的方法

还得是清蒸

两只硕大的虾钳俱在

虾鳃白净无沙

虾黄饱满充实

虾身肥美紧致

即使虾线从尾翼抽走

虾肉也不散不烂

原汁原味就能征服口腔

入侵物种

被吃成千亿产业

小龙虾

学名克氏原鳌虾

本是一种外来入侵物种

经过多年养殖发展

产业规模已达4000多亿元

南至海南、北至黑龙江

全国有小龙虾养殖产量报告

的省份达20多个

2022年

全国小龙虾养殖产量289.07万吨

其中湖北、安徽、湖南、江苏、江西

5个传统小龙虾养殖大省

占到90%以上

单湖北一省就达到113.84万吨

潜江龙虾

则是湖北省重点打造的

区域公用品牌

潜江市地处

江汉平原腹地

北依汉江、南接长江

域内河流沟渠纵横交错

池塘湖泊星罗棋布

地势低洼、逢雨易涝

一年只能种一季中稻

发展淡水养殖

便成了破局之道

二十多年前

小龙虾消费需求大增

潜江人尝试将野生小龙虾

放到收割之后的稻田里养殖

泡水的水稻秸秆

为小龙虾提供了天然养料

曾经无人问津的抛荒田

变成了小龙虾的天堂

2023年

全市虾稻共作面积

达到85万亩

养殖产量16.56万吨

潜江龙虾产业综合产值

突破750亿元

品牌价值达到350.8亿元

稻田“栖居者”

餐桌“流量王”

发展稻虾种养

通常是在每年9、10月份

水稻收割后投入种虾

来年4、5月份收获成虾

或者插秧时节

在稻田周围的环形沟里

投入幼虾

水稻收割前捕捞成虾

这样一来

一年可以实现一季稻、两季虾

稻在水中长、虾在稻下游

稻田为小龙虾供饵、遮阴、避害

小龙虾为稻田除草、松土、增肥

小龙虾和稻米

产量、品质同时得到提升

潜江小龙虾

尾肥体壮、鳃丝洁白

腹部清洁透明

两只前螯粗大

色泽明亮

广受各地食客喜爱

鲜活小龙虾

通过冷链物流系统

4-14个小时

即可抵达全国主要大中城市

“早晨下订单，晚上品龙虾”

正成为常态

虾尾、虾仁、虾仁拌面

龙虾方便面等加工产品

更让小龙虾从季节“网红”

变成全年“长红”

夜幕降临

暑热未退

来一盆油焖大虾

嗦一口麻辣鲜香

再灌一口冰爽冷饮

这是属于夏天夜晚的快乐！

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 荣先明 刘云

策划｜翟巧红 姜越

记者｜张隽 周恬

字体｜万祥生

设计｜安然

支持｜潜江市委宣传部 潜江市小龙虾产业发展促进中心

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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