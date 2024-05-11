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我国民航最长直飞国际客运航线开通

2024年05月11日15:17 | 来源：新华社
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5月11日，深圳—墨西哥城直飞客运航线正式开通

航线全长超过14000公里

依据公开数据分析

该航线刷新我国民航最长直飞国际客运航线纪录

航线每周两班

由空客A350宽体机执飞

全程飞行时间约16小时

极大缩短我国旅客赴墨西哥行程时间

墨西哥是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴

两国交流与合作日益频繁

有着旅游、商务、探亲、劳务等多元的客源基础

航线将服务中拉经贸发展和人员交流往来需求

助推我国高水平对外开放

记者：王攀、毛思倩、王丰

编辑：杨洋

设计：尹一如

新华社国内部、新华社广东分社联合出品

(责编：牛镛、岳弘彬)
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