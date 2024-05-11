我国民航最长直飞国际客运航线开通
2024年05月11日15:17 | 来源：新华社
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5月11日，深圳—墨西哥城直飞客运航线正式开通
航线全长超过14000公里
依据公开数据分析
该航线刷新我国民航最长直飞国际客运航线纪录
航线每周两班
由空客A350宽体机执飞
全程飞行时间约16小时
极大缩短我国旅客赴墨西哥行程时间
墨西哥是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴
两国交流与合作日益频繁
有着旅游、商务、探亲、劳务等多元的客源基础
航线将服务中拉经贸发展和人员交流往来需求
助推我国高水平对外开放
记者：王攀、毛思倩、王丰
编辑：杨洋
设计：尹一如
新华社国内部、新华社广东分社联合出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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